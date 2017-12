Im Dunkeln zum Bahnhof

Ulf Grieger

Gorgast (MOZ) Die dunkle Jahreszeit wird zwischen Gorgast und Manschnow recht wörtlich genommen. Wer dort zum Bahnhof will, tappt streckenweise im Dunklen. Darüber hatte sich Anwohner Reinhard Daniel schon häufiger beschwert. Jetzt wandte er sich mit der Bitte um Hilfe an die MOZ.

Reinhard Daniel war einmal vom Fach. Vor 35 Jahren hatte er, damals noch als Mitarbeiter der PGH "Dynamo" die Straßenbeleuchtung in der Gorgaster Ernst-Thälmann-Straße installiert. Die Straße führt vom Dorf zum Bahnhof weiter zur Manschnower Bahnhofstraße. Genutzt wurden die Maste der Stromleitung. Damals, so der 77-Jährige, habe es Vorschriften zur richtigen Ausleuchtung der Straße und des Gehwegs gegeben und die wurden eingehalten. Inzwischen jedoch seien Lampen ausgetauscht und abgebaut worden, so dass es dort streckenweise dunkel bleibt. "Das ließe sich doch rasch wieder ändern. Es gibt noch Reserve-Lampen. Somit würde es uns Anlieger auch nichts kosten", so seine Vorstellungen.

Mit denen stieß er jedoch in der Amtsverwaltung Golzow auf Ablehnung. Denn die seinerzeit genutzten und heute noch in einigen Orten leuchtenden HQL-Lampen dürfen wegen des Quecksilbergehaltes nicht mehr eingesetzt werden, wenn sie ihre Betriebsdauer ableistet haben. Das erfuhr Reinhard Daniel bereits vom Golzower Amtsdirektor, bei dem er sich darüber beschwert hatte, dass eine Lampe über der Gorgaster Kreuung fast drei Monate lang dunkel blieb, ehe sie durch eine neue LED-Leuchte ersetzt wurde. Er befürchtet nun, dass man in der Gemeinde auf eine Neuinstallation der Beleuchtung setzt statt auf eine für die Anlieger kostenneutrale Reparatur der alten Anlagen. Denn bei einem Neubau werden die Anlieger finanziell beteiligt.

Der Betrieb von Bernd Korb, der selbst viele Jahre lang Gemeindevertreter und Bürgermeister war, stimmt mit Reinhard Daniel darin überein, dass die Straßenbeleuchtung zwischen Gorgast und Manschnow dringend erneuert werden muss. Aber er möchte auch einiges an der Kritik korrigieren. So sei die neue LED-Lampe über der Kreuzungmindestens genauso hell wie die alte. Die neue Technik spare Kosten. Hatte die alte Lampe jährlich Kosten von328 Euro verursacht, so leuchte die neue für nur 84 Euro, sagt Korb. Nach 15 Monaten habe sich die Investition amortisiert. Würde die Gemeinde Küstriner Vorland ihre gesamte Straßenbeleuchtung umrüsten, könnte das die Kosten um drei Viertel senken.

Die Ortsdurchfahrt der L33 zwischen Gorgast und Manschnow hätte bereits eine neue Beleuchtung haben können, so Korb weiter. Anlieger-Proteste hatten jedoch beim Bau des Geh- und Radweges verhindert, dass der Weg beidseitig gebaut wird. Dies aus Kostengründen. Auch die Beleuchtungspläne fielen dem Protest zum Opfer. "Dafür beleuchten wir statt des Gehweges den Acker", macht Korb deutlich.

Ändern könnte sich das erst, wenn der Energieversorger seine Hochleitung in die Erde legt. Doch bislang hat er das nicht angekündigt. "Das wäre ja wirklich eine veränderte Situation", sieht es auch Reinhard Daniel.