Tanzende Flocken aus Papier

Ingo Mikat

Alt Zeschdorf (MOZ) Den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien nutzten Schüler und Lehrer der Grundschule im Grünen für eine bunte Weihnachtsrevue. Das Programm im Kulturhaus des Ortes enthielt Gesang, musikalische Einlagen und eine Märchenaufführung der Lehrer.

Schulleiterin Ilona Hildebrandt begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und dankte allen Kindern und Pädagogen für ihre Mühen bei der Vorbereitung der Veranstaltung. Schon viele Wochen vor dem Aufführungstermin begannen in allen Klassen der Schule die Proben. Unter Anleitung ihrer Lehrer studierten die Kinder Lieder, Gedichte und Spielszenen ein. Kurz vor der Aufführung stieg unter den jungen Akteuren die Aufregung. Doch schon bei ihrem ersten Lied "Habt ihr den Weihnachtsmann gesehen" löste sich die Anspannung, als alle Gäste im Saal begeistert mitsangen.

Unmittelbar darauf übernahmen Laura, Lenya, Emely, Jule-Marie, Carolin und Jasmina - alle Mitglieder einer Musikgruppe der Musikschule Fröhlich - das musikalische Programm. Sie spielten auf Melodicas "Jingle Bells" und "Freude schöner Götterfunken". Schüler der dritten Klasse begannen ihren Programmbeitrag mit dem Lied "Bald nun ist Weihnachtszeit".

In Spielszenen führten die Kinder der Klasse anschließend eine Geschichte über einen Weihnachtsstern, der auf die Erde herabsteigt, auf. Als der Stern auf dem Boden ankommt, fällt er in die Hände von Entführern, die für ihn Lösegeld verlangen. Doch in der heutigen Zeit, bemerken die Menschen - weil sie nur noch auf ihre Handys sehen - nicht einmal sein Fehlen am Himmel. Natürlich endet schließlich alles gut. Der Stern kommt frei und strahlt wieder für alle. Anschließend lasen die Mädchen und Jungen Weihnachtswünsche vor. Dabei baten sie unter anderem um mehr Großzügigkeit, mehr Ehrlichkeit, dass niemand bei Unrecht wegschaue und mahnten mehr Zeit und mehr Mitgefühl sowie gegenseitige Rücksichtnahme und mehr Toleranz in der Welt sowie Frieden für alle Menschen an.

Gemeinsam mit allen Gästen im Saal intonierten sie schließlich den bekannten und beliebten Song "Feliz Navidad" von José Feliciano. Wenig später führten Mädchen der Klasse 4b zu dem Lied einen Tanz auf. Die Klasse 4a zeigte ein selbst geschriebenes und einstudiertes kleines Märchenspiel um eine Familie und den Weihnachtsmann. Dabei trat sogar das Rentier Rudolph auf.

Teresa Pohl begeisterte das Publikum mit einem Geigensolo des Liedes "We wish you a merry christmas". Die Mädchen und Jungen der zweiten Klasse steuerten zum Programm das Adventslied "Ich muss warten" und eine große Szene mit vielen Nikoläusen bei. Schüler der sechsten Klasse brachten schließlich sogar einen Streit zwischen Adventskerzen auf die Bühne, den allein der Weihnachtsmann schlichten konnte. Den Schlusspunkt der bunten Revue setzte die erste Klasse der Schule, unter anderem mit dem Lied "Schneeflockentanz".

Als große Überraschung folgte zur Freude aller Kinder noch eine Märchenpremiere der Lehrer der Schule. Nachdem sie schon im Vorjahr mit Erfolg "Die sieben Zwerge" aufgeführt hatten, begeisterten sie diesmal mit dem Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten".