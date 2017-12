Gemeinsam singen bei Kerzenschein

Sonja Jenning

Aufgrund der Verlegung in die Marienkirche muss die geplante Illuminierung des Rathauses, der Marienkirche sowie der Stadt- und Regionalbibliothek ausfallen. "Im Dunkeln singen werden wir deshalb aber nicht, da es auch für die Kirche eine Beleuchtungs-Konzeption gibt", so Martin Lebrenz.

In der längsten Nacht des Jahres können sich die Frankfurter und Slubicer beim gemeinsamen Singen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Kurzfristig wurde die Veranstaltung vom Marktplatz in die St. Marienkirche verlegt. "Grund ist die Wetterprognose, laut der mit hoher Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen ist", sagt Stadtsprecher Martin Lebrenz vom Organisationsteam. Der Einlass erfolgt über die Westseite. Dort wird auch Glühwein zum Aufwärmen ausgeschenkt.

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr, als 1000 Frankfurter und Gäste den Marktplatz in eine Open-Air-Bühne verwandelten, findet heute Abend das zweite deutsch-polnische Weihnachtssingen an der Oder statt. Beginn ist um 18 Uhr.

: O Tannenbaum O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter: du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut! O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren: Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum,dein Kleid will mich was lehren.