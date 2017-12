Elektroladen wird zur Weihnachts-Backstube

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das Elektro-Fachgeschäft Meng war am Mittwoch zur Backstube umfunktioniert. Der Grund war die Adventürchenaktion, zu der sich Ladeninhaberin Heike Meng junge Verstärkung eingeladen hatte: Kinder der Ranziger Kita mit Hort Waldameise buken verschiedene Sorten Plätzchen. Darunter Kokosplätzchen, Vanillekipferl und Lebkuchen. Wer wollte, konnte beim Backen seiner Kreativität freien Lauf lassen. Denn mit dem gemeinsamen Backen hatte Heike Meng auch zu einem Wettbewerb eingeladen. Es galt, das originellste Plätzchen zu kreieren. Dafür winkte dem Gewinner ein Plüsch-Rentier. Auch alle anderen Kinder durften etwas mit nach Hause nehmen: Eine Kinder-Kochschürze, die mit dem Emblem der Firma Meng bestickt ist. Matthes stach einen Stern und eine Glocke aus und bestreute beide Plätzchen mit bunten Streuseln. Maike stach einen Fuchs aus und formte darüberhinaus eine Eigenkreation: Einen Elefantenkopf. In einer Gemeinschaftsaktion entstand zudem ein Riesen-Plätzchen in Form einer Dampflokomotive. Bei der Backaktion half die Erzieherin Hannelore Gutke. Hannelore Neumann wirkte ehrenamtlich mit, weil ihr Backen so viel Spaß macht.

Den Kontakt zur Kita hatte Heike Mengs Mitarbeiterin Kerstin Henkel hergestellt, deren Kinder Maike (9) und Mira (6) die Ranziger Einrichtung besuchen. Sie waren natürlich beim Backen dabei - genauso wie Jan Henkel, der Familienvater.

Heike Meng selbst liebt in der Weihnachtszeit am liebsten Stolle. "Mit besonders vielen guten Zutaten, reichhaltig und saftig!" Am besten sei die Stolle, wenn sie nach dem alten Familienrezept gebacken werde, das sie von ihrer Großmutter geerbt hat: "Die konnte gut backen."

Die originell geformten Plätzchen-Rohlinge wurden selbstredend in einen Backofen der neuesten Generation geschoben, wo sie schön gleichmäßig goldgelb buken. "Die neuen Geräte vereinen verschiedene Funktionen in sich: Dampf-Backen, Mikrowelle und Selbstreinigung", erläutert Heike Meng fachmännisch.

Elektro-Meng bietet kurz vor Heiligabend einen besonderen Service an: Am 23. Dezember können Bürger, deren Weihnachtsbeleuchtung unerwartet schlapp macht, bis 17 Uhr im Laden aufschlagen, um die Sache reparieren zu lassen oder zu ersetzen.

Heute ist das Haushaltswaren-Fachgeschäft Felscher das nächste Adventstürchen. Bei einem Einkauf ab 20 Euro gibt es eine Weihnachtstasche dazu