HdO mit diversen Veranstaltungen an den Weihnachtstagen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das Haus der Offiziere und das Seitenquiz laden zum inoffiziellen Jahresrückblick und Weihnachtsspezial am Freitag, den 22. Dezember, ein. Ab 19.30 Uhr können sich Teams mit bis zu acht Mitgliedern beim Moderator anmelden, um ab 20.15 Uhr in den letzten Quiz-Abriss des Jahres zu starten. Wie immer warten 30 Fragen in drei Runden aus allen möglichen Bereichen des Allgemeinwissens. Alle Quizzer können sich mit Freischnaps oder der Siegertrophäe, dem "Breutel", belohnen. Und wenn beim Seitenquiz das X-Mas zu Y-Nachten wird, ist der Spaß an diesem Abend vorprogrammiert. An Heiligabend weihnachtet es dann auch dieses Jahr wieder im HdO! Die Crew lädt alle aktuellen, ehemaligen und für-einen-Tag-Brandenburger zur Heiligen Nacht in die Heiligen Hallen in der Magdeburger Straße 15 ein. Ab 23.59 Uhr öffnen sich die Türen, die Gäste erwartet ein großartiges Fest sowie ein riesiges kollektives Wiedersehen mit guter Musik auf zwei Floors. Dank der diesjährigen Weihnachtstombola nimmt die Bescherung kein Ende, denn alle Besucher können am Einlass ein Los erwerben und tolle Preise wie z.B. T-Shirts oder einen Gutschein des Never Enough Streetstores gewinnen. Mit der "Ein-Herz-für-hässliche-Weihnachtspullover"-Aktion bietet sich zudem die Chance zu freiem Eintritt - für alle, die ihren "schönsten" Weihnachtsstrickpulli am Einlass tragen.

Wenn Heiligabend vorbei ist und sich der erste Weihnachtsfeiertag dem Ende neigt, geht das HdO in die Verlängerung und öffnet ab 22 Uhr für eine funkig-soulige Nacht. Wie schon in den vergangenen Jahren haben die Gäste das Vergnügen mit Markus & Marian Tone vom Beat Kollektiv. Sie bringen den besten Sound für die Feiertage mit. Der musikalische Hochgenuss aus Soul, Funk, Boogie und Jazz steckt zum Swing, zum Tanz, zum Spaß haben an und läutet den letzten Weihnachtsfeiertag ein. Erst am 27. Dezember hat die Besinnlichkeit ab 23 Uhr ein Ende. Der Gemütlichkeit weichen feinste Houseklänge und heftige Technobässe, die zum Tanzen, Abgehen und Ausrasten einladen. Die HdO-Club-Party #26 kennt keinen Winterschlaf und bietet zum Jahresende ein abwechslungsreiches Line-Up aus Brandenburger und Berliner DJs.