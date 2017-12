Schnelles Internet im Stic

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) In der Stic Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland in Strausberg ist am Mittwoch die Glasfaserstruktur offiziell freigeschaltet worden. Noch in diesem Jahr will die Telekom die ersten der fast 70 dort ansässigen Unternehmen an das schnelle Glasfasernetz anschließen.

Rainer Schinkel würdigte die Initiative der Telekom, die mit Unterstützung des Stic und des Landkreises Märkisch-Oderland erfolgt sei. Der Leiter des kreislichen Wirtschaftsamtes wies darauf hin, dass neben den dort ansässigen Firmen auch sämtliche Gebäude auf dem Stic-Gelände an der Garzauer Chaussee an das Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Dazu gehöre auch das Feuerwehrtechnische Zentrum Strausberg. Wichtig war ihm zugleich der Telekom-Hinweis, wonach die Technik auch von anderen Anbietern genutzt werden könne.

Stic-Geschäftsführer Andreas Jonas erinnerte daran, dass die bislang genutzten Kupferkabel für maximal 50 Mieter ausgelegt waren. Die Zahl der Firmen sei dann allerdings deutlich gestiegen. Inzwischen sei man bei fast 70 Unternehmen angekommen, die sich auf dem Areal niedergelassen haben. Da hätten sich die langsamen Kommunikationswege zunehmend als Problem erwiesen.

Jonas zeigte sich daher zufrieden, dass die Telekom die Wirtschaftsfördergesellschaft MOL vor zwei Jahren zusätzlich in ihr Glasfaser-Ausbauprogramm aufgenommen habe. Wie Telekom-Regionalmanager Sven Nitze dazu am Mittwoch ausführte, sei die Anbindung des Komplexes in einem ersten Schritt mit einer schnellen Glasfaserleitung ausgebaut worden. Dazu seien gut 1200 Meter Glasfaser von der Vermittlungsstelle zum Stic verlegt worden. Den zweiten Schritt bezeichnete er als langwieriger. Dabei sei es um die einzelne Ausrüstung der Gewerbe- und Seminarräume beziehungsweise Bürotrakte mit Glasfaseranschlüssen und entsprechender Technik gegangen. Die Gesamtlänge der dafür nochmals verlegten Kabel vom Netzverteiler zu den einzelnen Gebäuden gab er mit rund 1500 Metern an.

Die Unternehmen können laut Telekom nun ihre komplette Sprach- und Internetkommunikation auf die ultraschnelle Datenübertragung umrüsten. Damit könnten Bandbreiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde, ab Mitte nächsten Jahres sogar bis zu 1000 Megabit pro Sekunde genutzt werden. Damit seien im Stic erstmals Anwendungen wie zum Beispiel Cloud Computing, Echtzeitdienste und HD-Videokonferenzen möglich.

Andreas Jonas sieht den Standort technisch für die nächsten Jahre gut gerüstet. Das sei auch nötig, "denn wir wollen weiter wachsen", kündigte der Geschäftsführer an. Es gebe entsprechende Anfragen von Firmen, auf die man reagieren wolle.