"Und dann lasse ich das einfach so laufen"

Boris Kruse

Frankfurt (Oder) (MOZ) Manchmal scheint es, als würde die Musikerszene im Osten Brandenburgs um ihn herum kreisen: Thomas Strauch mischt in etlichen Bands und Projekten mit; mal als Kontrabassist in einem Jazz-Trio, mal als Whiskey-gestählter Barde mit Klampfe, mal als Trommler und an diversen Saiteninstrumenten auf Folk-Tanzabenden. Nebenbei organisiert der 40-Jährige auch noch Konzerte.

Jetzt hat Strauch mit "Unten auf dem Gerstenberg" sein zweites Soloalbum veröffentlicht. Darauf finden sich überwiegend selbst komponierte Stücke im Stil der Folklore aus dem bretonisch-gälischen Kulturkreis. Die Texte zu den Stücken kommen mehrheitlich von dem Lyriker Jens Gerlach (1926-1990). Es ist eine lebendige und vielseitige Auswahl geworden.

Eingespielt hat Strauch die Platte in zwei Wochen im August, fast im Alleingang. Nur bei einigen Stücken haben ihn die Violinistin und Sängerin Ursula Suchanek und der Dudelsackspieler René Pütsch unterstützt - beides enge Freunde. Der Ort war Strauchs Heimstudio, welches der Allrounder sich nach allen Regeln der Kunst selbst eingerichtet hat. Strauch weiß, wie eine Aufnahme auch mit kleinem Budget professionell klingt. Am Berliner SAE-Institut hat er eine Ausbildung zum Tontechniker absolviert.

Die meisten Stücke auf der CD sind tanzbar. Ein sogenannter "An Dro" ist ebenso darunter wie ein "Schotte". Aber auch zwei Mazurkas spielt Strauch; Tänze aus Osteuropa also. Und zwei Walzer. Dabei erlaubt Strauch sich durchaus Abweichungen von der traditionellen Form - kleine Haken in der Melodie, die vom üblichen Tonmaterial abweichen, oder ungewöhnliche Zählzeiten. "Das würde bei Traditionalisten durchfallen", sagt er.

Aber von orthodoxen Glaubenslehren hält er ohnehin wenig. "Niemand weiß genau, wie es damals gespielt worden ist", sagt Strauch über die jahrhundertealten Stile. Ohnehin gilt seine zweite große Liebe dem freien Spiel. Jazz und Folk - für Strauch sind die Unterschiede gar nicht so groß. "In beiden Stilen wird viel improvisiert."

Auf die Folklore ist er durch die Frankfurter Kultband Drei Liter Landwein gestoßen: "Erst war ich Fan, dann habe ich mitgespielt." Für seine Stil-Recherchen hat Strauch enge Kontakte zu enthusiastischen Instrumentenbauern geknüpft. Wer wissen möchte, wie eine thüringische Waldzither, eine Bassmundharmonika oder ein Hümmelchen klingen, ist mit dieser Platte gut bedient.

Und wie schreibt Strauch seine Lieder? "Wenn der Text schon da ist, lese ich ihn laut vor und suche den Rhythmus darin", erklärt er. Schließlich nimmt er sich ein Instrument, und "dann lasse ich das so laufen". Oft sei schon nach wenigen Minuten ein musikalisches Grundgerüst fertig. Auf der Bühne aber entwickeln sich neue Stücke oft noch jahrelang weiter. Erleben lässt sich das heute Abend im Frankfurter Mehrgenerationenhaus Mikado.

Thomas Strauch: "Unten auf dem Gerstenberg" (Wolfgang Strauch Musikproduktion); CD-Vorstellung: heute, 20 Uhr, Mikado, Frankfurt (Oder)