Amt hinterfragt das Vermögen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die in den Awo-Heimen explodierenden Kosten ab Februar 2018 beschäftigen weiter Bewohner und Angehörige. Noch sind die angekündigten Steigerungen von den Leistungsträgern nicht bestätigt. Betroffene, die die Steigerung nicht zahlen können, finden beim Sozialamt Hilfe.

In den letzten Tagen liefen im Sozialamt des Landkreises, aber auch im Pflegestützpunkt in Strausberg die Telefone heiß. "Vor allem Angehörige sind verunsichert", sagt Hagen Kruschwitz, Fachdienstleiter im Sozialamt des Kreises. Noch könne die Behörde aber gar nicht konkret agieren. "Erst, wenn ein gültiger Bescheid der Einrichtung vorliegt, könnten notwendige Dokumente angefordert und müssten im Bedarfsfall Anträge gestellt werden." Möglich sei es aber, schon jetzt einen formlosen Antrag zu stellen. Läge der Bescheid vor, würde sich die Behörde dann melden.

Und natürlich können sich Betroffene und Angehörige schon jetzt informieren, wann ein Antrag überhaupt Sinn macht. Das Sozialamt unterstützt nur, wenn ein Pflegegrad vorliegt. Seit dem 1. Januar dieses Jahres bestehen gleiche Einrichtungspreise in den Heimen, unabhängig des Pflegegrades. Der Bewohner muss fast seine gesamte Rente einbringen, bis auf 112,34 Euro Taschengeld. Hinzu kommt der von der Pflegekasse ermittelte Satz. Reichen Rente und Pflegekassenleistung nicht, muss der Bewohner dafür aufkommen oder beim Sozialamt einen Antrag auf Hilfe zur Pflege stellen.

Dann beginnt ein Prozedere, wie es auch jeder Hartz-IV-Empfänger kennt. Der Betreffende muss seine Vermögensverhältnisse offen legen. Das schließt Barvermögen ebenso ein wie Immobilien. Das Gesetz erlaubt eine sogenannte "Vermögensschongrenze" in Höhe von 5000 Euro. Das heißt: Hat ein Rentner gut gespart, fließen erst einmal alle seine Ersparnisse in die Begleichung der Platzkosten.

Gibt es ein Haus, so gehört dies natürlich zum Vermögen. Und das rückwirkend für zehn Jahre. Kann der Betroffene seine Heimkosten nicht decken, hat aber in den letzten zehn Jahren ein Haus oder höhere Beträge verschenkt, so soll er - so fordert es das Gesetz - diese Geschenke zurück verlangen. Eine bittere Pille für ältere Menschen. Die meisten lehnen das ab.

Doch der Staat ist in diesem Falle hart. "Wir prüfen und treten dann als Amt in den zivilrechtlichen Rückforderungsanspruch", erklärt Hagen Kruschwitz. Der Staat springe zunächst einmal ein, müsse sich aber das Geld zurückholen. Das Gesetz legt auch klipp und klar fest, wann Angehörige zur Mit-Finanzierung eines Heimplatzes herangezogen werden. Das sind ausschließlich die Ehepartner oder die Kinder. "Es gab bisher sehr wenige Fälle im Landkreis, bei denen Kinder mit für die Heimkosten aufkommen mussten", berichtet der Fachdienstleiter. Oft seien die Kinder zu 80 Prozent selbst schon im Rentenalter. Dann läge ihr Einkommen in der Regel deutlich unter dem Höchstsatz. Der ist so hoch, dass selbst die Mehrheit der Berufstätigen in der Region ihn unterschreitet. Alleinerziehende müssten monatlich ein Netto von mindestens 1800 Euro erhalten. Verheiratete 3240 Euro. Alles, was darüber liegt, würde zur Hälfte in Unterhalt einfließen. Beispiel: Ein Heimbewohner bekommt 1200 Euro Rente plus 900 Euro von der Pflegekasse. Kostet der Heimplatz künftig 2500 Euro, entstünde eine Lücke von 400 Euro. Diese Summe müssten Kinder oder Ehepartner zuschießen, wenn sie das entsprechende Einkommen haben.

Ist das nicht der Fall, trägt das Sozialamt die Differenz. "Einen Höchstsatz bei der Zuzahlung gibt es nicht", sagt Hagen Kruschwitz. Im vergangenen Jahr hat der Kreis 3,3 Millionen Euro für Hilfe zur Pflege ausgereicht. Für dieses Jahr stehen 3,5 Millionen Euro im Plan. Diese Position könnte 2018 weiter steigen. Dass die Platzkosten in den Awo-Heimen tatsächlich so drastisch steigen, glaubt Kruschwitz nicht. Noch sei nichts unterschrieben. Die Kalkulation der Awo, die neun Heime betreibt, liegt noch bei der AOK zur Prüfung.