Anmeldung der Schulanfänger

Janet Neiser

(MOZ) Eisenhüttenstadt (MOZ) Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Oktober 2011 und dem 30. September 2012 geboren sind, müssen sich in den kommenden Wochen und Monaten in einer der dem Wohnsitz zugeordneten Grundschulen anmelden. Es gibt zwei Schulbezirke, in denen Eltern das Wahlrecht haben. Für die Wohnkomplexe VI, VII sowie Fürstenberg sind das die Diesterweg-Grundschule und die Goethe-Grundschule. Für alle Straßen auf der anderen Seite des Kanals sind es die Astrid-Lindgren-Grundschule, die Schönfließer Grundschule und die Grundschule "Erich Weinert". Die Satzung über die Zuteilung der Grundschulen ist auf der Internetseite der Stadt Eisenhüttenstadt unter "Ortsrecht" einzusehen.

Ein Schulanfänger ist an den genannten Grundschulen zur Anmeldung persönlich vorzustellen. Eltern müssen das Antragsformular der Stadt mitbringen, die Geburtsurkunde des Kindes, den Teilnahmenachweis der Sprachstandfeststellung oder die Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs beziehungsweise die Teilnahmebestätigung an einer sprachtherapeutischen Behandlung und notwendige Vollmachten.

Für die einzelnen Grundschulen gelten folgende Termine zur Anmeldung: In der Astrid-Lindgren-Grundschule ist eine Terminvereinbarung nach Angaben der Stadtverwaltung ab sofort unter der Nummer 03364 43311 in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr möglich.

Auch in der Grundschule "Erich Weinert" wird um eine telefonische Terminvereinbarung gebeten ( 03364 43137). Vom 12. bis 15. Februar sind Gespräche jeweils von 8.30 bis 14.30 Uhr möglich, am 16. Februar nur von 8.30 bis 13 Uhr.

Die Schönfließer Grundschule vergibt Termine ab 8. Januar unter der Telefonnummer: 03364 43388.

Die Schulleitung der Diesterweg-Grundschule führt die Anmeldegespräche in der Zeit vom 12. bis 28. Februar durch. Eine telefonische Terminvereinbarung unter 03364 61132 ist erforderlich.

Die Goethe-Grundschule bietet folgenden Termine an: 5. Februar, 14 bis 17 Uhr, 6. Februar, 9.30 bis 11 Uhr und 14 bis 17 Uhr, sowie am 7., 15., 19. und 20. Februar, ebenfalls von 14 bis 17 Uhr. Die Terminabsprache erfolgt telefonisch unter der Nummer 03364 2435.