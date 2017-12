Pedro und Ayla würden gern umziehen

Bettina Winkler

Fürstenwalde (bw) Die Märkische Oderzeitung sucht in der Adventszeit Menschen, die ein Herz für Tiere haben. Das Fürstenwalder Tierheim an der Berkenbrücker Chaussee ist bei seiner Arbeit auch auf Spenden angewiesen. Wir stellen die Lieblinge der Leser vor. Heute: Pedro.

Terrier-Mix Pedro lief im Juni 2016 herrenlos im Fürstenwalder Lützow-Ring herum. Die Feuerwehr rückte mit dem Tier-Rettungswagen an und brachte den Findling ins Tierheim, wo er bis heute auf Familienanschluss wartet. Pedro ist 3 bis 4 Jahre alt, kastriert, geimpft, entwurmt und entfloht. Anfangs war der Rüde schwer zu händeln, da er ängstlich und unsicher war und sofort um sich schnappte. Anderen Hunden gegenüber zeigt er sich dominant, duldet nicht jeden Artgenossen im Rudel. Mittlerweile ist er mit den Tierpflegern sehr vertraut und genießt deren Streicheleinheiten. Mit der Hündin Ayla hat er sich angefreundet und es wäre schön, wenn die beiden gemeinsam in ein neues kinderfreies Zuhause umziehen könnten. Pedro braucht einen geregelten Tagesablauf, feinfühlige Erziehung und viel Liebe und Geduld in der Eingewöhnungsphase.

Über 83 Hunde hatten in diesem Jahr ein Zuhause auf Zeit im Tierheim. Viele konnten an neue Besitzer vermittelt werden. Zurück geblieben sind die alten, unbequemen und kranken Hunde oder die aufgrund ihrer Rasse nicht in Brandenburg vermittelt werden dürfen, wie zum Beispiel Stafford-Terrier-Mix Apollo.

Wer für die Bewohner des Fürstenwalder Tierheims spenden möchte, kann sich in der Redaktion unter Telefon 03361 590350 oder im Tierheim unter 03361 2862 melden. Außerdem lädt das Tierheim am 24. Dezember von 10.30 bis 12 Uhr zur tierischen Bescherung ein. Die Geschenke können dann vor Ort abgegeben werden.