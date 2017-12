Container als Übergangslösung

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (amd) Ein Jahr nachdem der Platzmangel an der Gerhard-Goßmann-Grundschule Gegenstand zahlreicher politischer Debatten und sogar eines Bürgerbegehrens wurde, könnte das Problem vorerst gelöst sein. Bis Mai 2018 soll auf dem Schulhof eine Containeranlage mit Platz für drei Klassenräume à 60 Quadratmeter mit Sanitäranlagen aufgestellt werden.

Den Beschluss darüber fassten die Stadtverordneten einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung. "Wir hatten keine Zeit, den Beschluss vorher zur Beratung in den Ausschüssen vorzulegen", sagte Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. Bis Januar soll die Ausschreibung erfolgen, damit noch vor Beginn des nächsten Schuljahres die Fachräume, die derzeit als Klassenräume genutzt werden, wieder für natur- und geisteswissenschaftliche Fächer zur Verfügung stehen.

Zwei Varianten hatte die Verwaltung zuvor in Abstimmung mit Schulleiter Detlef Olbrich erarbeitet: Temporäre Klassenräume im geplanten Anbau an die Pneumant-Sporthalle oder Container. Die Lehrer wollten ohne Ausnahme den Anbau; die Eltern sprachen sich mehrheitlich für den Container aus - und setzten sich durch. Bis das vom Kreis geplante Schulzentrum an der Beeskower Chaussee mit zweizügiger Grundschule fertig wird und die Goßmann-Schule entlastet - voraussichtlich zum Schuljahr 2021/22 - lernen einige Schüler also in Containern.

268500 Euro lässt sich die Stadt Planung, Montage, Miete und Demontage der Containeranlage (voraussichtlich im Juli 2021) in den nächsten vier Jahren kosten; für 2018 sind davon 93500 Euro im Haushaltsplan vorgesehen.

Auch über den künftigen Standort der 24 Meter langen und knapp 14 Meter breiten Anlage besteht inzwischen Klarheit. Im Gespräch waren zwei Bereiche des Schulhofs. "Die Schulleitung hat sich für die Variante ausgesprochen, die näher am Schulgebäude ist", sagte Carsten Fettke, Fachgruppenleiter Bau- und Liegenschaftsmanagement.

Stehen die Container bis Mai, könne laut Beschluss noch vor den Sommerferien mit den geplanten Umbau- und Modernisierungsarbeiten in den Räumen der 3. Etage des Schulgebäudes begonnen werden.