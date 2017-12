Neles großer Auftritt

Martin Stralau und Joachim Egge

Neu Zittau/Schöneiche (MOZ) Weihnachtssingen - das gibt es in der Neu Zittauer Grundschule An der Spree schon lange. Von Jahr zu Jahr, so Kerstin Catholy, wurde das Programm länger, und so ist die Schulleiterin mit ihrem Team auf die Idee gekommen, in diesem Jahr eine Abendveranstaltung daraus zu machen. Die 400 Plätze in der Aula der benachbarten Docemus-Schule haben am Dienstagabend indes nicht gereicht, schon im Vorfeld musste die Schule eine Begrenzung aussprechen: Jedes Kind durfte nur zwei Familienmitglieder mitbringen.

Und so bekamen die Gäste auf einer festlich geschmückten Bühne einen Querschnitt durch das kreative Potenzial der Neu Zittauer Kinder, mit Musikbeiträgen, die von klassischen Liedern bis zu Michael Jacksons "We Are The World" reichten. In dem Programm, das am Ende fast zwei Stunden dauerte, fanden auch Theater, Tanz und Witze ihren Platz, das Ganze präsentiert von zwei Moderatoren-Paaren. Einen besonders berührenden Auftritt hatte kurz vor Schluss die sechsjährige Nele Heckel. Sie hatte im Hort vergebens darauf gewartet, abgeholt zu werden und stand deshalb nicht zu dem vorgesehenen Zeitpunkt auf der Bühne. Um das kleine Malheur zu reparieren, holte Kerstin Catholy Nele auf die Bühne, wo sie - ohne erkennbare Nervosität - ihren Witz über das Handy vom Weihnachtsmann erzählte, das die Eltern unberechtigter Weise für sich reklamiert haben.

An der Schöneicher Bürgelschule präsentierten am Mittwochmorgen 280 Schüler das inzwischen traditionelle Weihnachtssingen mit ihren Lehrern. Der Andrang war so groß, dass sich das Publikum aus Eltern, Großeltern und Freunden im Atrium auf drei Stockwerke verteilte. Am Ende gab es für alle Klassen Geschenke, die von den Lehrern gepackt und von den Eltern aus dem Schulförderverein gefüllt worden waren. Als Überraschung erhielt jeder Schüler einen blauen Rucksack mit dem neuen Logo des Vereins.