Weihnachtsbraten vegetarisch

Fürstenwalde (MOZ) Die Advents- und Weihnachtszeit spricht die menschlichen Sinne besonders an: Funkelnde Lichter, würzige Gerüche und vertraute Klänge. Besonders aber verbindet man Weihnachten mit Leckereien, die es nur einmal im Jahr gibt. Die MOZ stellt in einer Serie vor, wie vielfältig Weihnachten schmeckt.

Weihnachten ist für ihn die einzige Gelegenheit, privat zu kochen - allerdings nicht vegetarisch. "Lieber ein schönes Stück Rind", sagt Robert Schaphoff. Sein Blick verrät den Gedanken an zarte Rinderbäckchen, vor ihm vermischen sich Kartoffeln und Steinpilze zu einem Gratin.

Der Inhaber der Kantine "Liebstöckel", eines Catering-Services und des "Suppengrün" in der Fürstenwalder Innenstadt hat gleich zwei Gerichte für ein vegetarisches Weihnachtsessen vorgeschlagen: Brezenknödel mit Kräutersaitlingen und Butter-Grünkohl und Kartoffel-Steinpilz-Gratin mit Rosenkohl und karamellisierten Walnüssen. Letzteres bereitet er für diese Serie in seiner Restaurantküche zu.

"Man kann heute kein Buffet ohne vegetarische Alternative anbieten. Mindestens 10 Prozent der Esser sind Vegetarier", sagt Schaphoff. Den Mitarbeitern von Bonava - den Hauptabnehmern der "Liebstöckel"-Mittagsgerichte, stellt er mindestens ein vegetarisches Essen zur Auswahl.

Mit Käse bestreut wandert das rohe Gratin in den Backofen, verströmt schon nach wenigen Minuten einen würzigen Geruch. "Bereits gemahlener Muskat verliert zu schnell an Geschmack, ich reibe die Nuss frisch", erklärt Schaphoff. Die Idee zu diesem vegetarischen Hauptgericht hatte er auf Anhieb: "Die Steinpilze passen gut zu Weihnachten, wer möchte, kann sie auch mit Trüffel verfeinern".

Wenig hält der gelernte Koch hingegen von Fleisch-Ersatz. "Wenn ich Tofu essen möchte, dann mariniert, aber nicht als Wurst", sagt Robert Schaphoff. Er habe noch keine vegetarischen Ersatzprodukte probiert, die an den Geschmack von Fleisch heranreichen. "Zudem sind solche Lebensmittel häufig stark verarbeitet, das widerspricht meiner Philosophie von gutem Essen." Das ist im Sinne des Kenners nämlich frisch und von hoher Qualität.

Während das Gratin im Ofen brutzelt, holt Robert Schap-hoff aus dem Vorratsraum eine Orange. "Bio, darauf lege ich wert." Denn von der Zitrusfrucht kommt die Schale zum Einsatz, aber erst zum Schluss. Zuvor sind die karamellisierten Walnüsse dran, die ganz ohne Zucker auskommen. Wie viel? Der Koch ist andere Dimensionen als ein Weihnachtsessen für vier Personen gewohnt und muss abwiegen: "80 Gramm ungefähr". Butter und Öl sind inzwischen heiß, Schaphoff gibt die Nüsse hinzu und wartet. "Da muss man aufpassen, dass die Nüsse nicht verbrennen, und immer wieder rühren."

Wenn am 23. Dezember die letzte Gans ins Catering-Fahrzeug geladen wird und die Stahloberflächen in der Restaurant-Küche glänzen, dann beginnen auch für Schaphoff und seine Mitarbeiter drei freie Weihnachtstage. Der Chef übernimmt dann zu Hause die Führung am Herd. Gebackener Karpfen in Biersoße steht Heiligabend auf dem Speiseplan. "Den hat meine Mutter schon gemacht", erzählt der Fürstenwalder. Fast hätte er darüber die Walnüsse vergessen, die inzwischen Farbe bekommen haben. Den Rosenkohl hat Schaphoff schon vorbereitet. "Wenn man ihn nicht gleich weiterverarbeitet, schreckt man ihn am besten mit Eiswasser ab."

Den Kohl mischt der Koch unter die karamelisierten Walnüsse, brät ihn leicht an. Orangenschalen-Späne regnen über das Gemüse, dann darf es neben dem Gratin Platz nahmen. "Fertig. Essen!"

