BC-Quartett viermal im Finale

Renee Freyer

Halle-Neustadt (Rh/rfr) (MOZ) Einen erfolgreichen Jahresabschluss haben die Nachwuchs-Boxer des BC Fürstenwalde feiern können. Beim Turnier um den Chemie-Pokal in Halle-Neustadt haben die vier Teilnehmer aus der Domstadt die Finals erreicht.

Beim 1. Nachwuchs-Chemiepokalturnier in Halle war ein Quartett des BC Fürstenwalde mit den Trainer Renee Freyer und André Schumacher unterwegs. Die Veranstaltung war mit Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen (10Teams), Thüringen, Niedersachsen, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und dem Gastgeber Sachsen-Anhalt sehr gut besetzt. Die zahlreichen Zuschauer sahen am ersten Tag 28spannende Halbfinalkämpfe und tags darauf 25 hochkarätige Finals in der neuen Erdgas-Arena in Halle-Neustadt.

Zunächst schafften die vier Fürstenwalder den Sprung ins Halbfinale. Ein Freilos hatten Ilja Schmitko und Moussa Kassab. Sie wurden gesetzt.

Der in der Kadettenaltersklasse boxende Timmy Böhme (48 kg) besiegte Mikail Demirci (Schwarz-Weiß Westende/NRW), der immerhin 17 seiner 22 Kämpfe gewinnen konnte. Im Finale traf der Fürstenwalder (30 Kämpfe) auf den Deutschen Vizemeister Marlon Dzemski (BC Görzig Fuhneland/Sachsen-Anhalt), der sich gegen Kevin Kilch (NRW) durchgesetzt hatte, und leistete dem Favoriten hartnäckigen Widerstand. "Timmy hat bei diesem Turnier sehr gute Leistungen gezeigt. Das lässt für 2018 hoffen", sagt Trainer Freyer.

Im Halbfinale der Kadetten bis 50kg boxte Ibragim Martazanov gegen das Erfurter Talent Drabrail Djabrailov, dem er im September beim Turnier in Nordhausen noch unterlegen war. Knapp, aber nicht unverdient gelang dem Spreestädter die Revanche gegen den Thüringer. Im Finale boxte der Fürstenwalder dann den favorisierten Julian Vogel (VfB Aschersleben), immerhin Teilnehmer an den Europameisterschaften. Ibragim kämpfte verbissen, musste aber dem Anhaltiner den Sieg überlassen.

Moussa Kassab (Kadetten/ 56kg) traf im Finale auf Ali Jahel (BC Erfurt Thüringer Löwen). Mit boxerischen Mitteln überzeugte der Fürstenwalder die Kampfrichter und gewann nach Punkten.

Seine tolle Entwicklung der letzten Monate konnte Ilja Schmitko im Finalkampf der Schüler-Altersklasse (28kg) gegen Narek Davtyan vom BC Gütersloh bestätigen. Mit guter Technik, gepaart mit kämpferischen Akzenten, gewann er einstimmig nach Punkten. So konnten die Fürstenwalder Trainer stolz auf die beiden Turniersieger Moussa und Ilja sein, genauso wie auf die Leistungen der Zweitplatzierten Timmy und Ibragim.

"Es war ein sehr gutes Turnierwochenende, einschließlich der reibungslosen Durchführung. Die guten Leistungen, die zwei Übernachtungen und die Besuche auf dem Hallenser Weihnachtsmarkt waren für die Jungs ein gelungener Jahresabschluss", resümierte Renee Freyer und war sich darin mit seinem Trainerkollegen und den Sportlern einig.

Nach den Weihnachtsgeschenken beim letzten Training im Jahr 2017 geht es für die Fürstenwalder in die Jahreswechselferien, ehe im Januar schon wieder die ersten Kampftage anstehen.