Preußen-Premiere beim Benefiz-Turnier

Beeskow/Frankfurt (MOZ) Am 30. Dezember lädt der 1. FC Frankfurt zur 28. Auflage des Benefiz-Hallenfußballturnier in die Brandenburg-Halle ein. Ab 17Uhr spielen zehn Männermannschaften um den Pokal der Firma Elektro-Jahn.

Neben der Oberliga-Mannschaft des 1. FCF sind Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt, der polnische Viertligist Polonia Slubice, Süd-Landesligist Dynamo Eisenhüttenstadt, Preußen Beeskow und Blau-Weiss Markendorf aus der Landesklasse Ost, die Kreisligisten Union Booßen und Lok Frankfurt, ein Allstar-Team sowie die zweite Mannschaft des Gastgebers aus der Ostbrandenburgliga als Pokalverteidiger dabei.

Für die Beeskower Preußen ist es die erste Teilnahme an der Veranstaltung in Frankfurt. "Wir freuen uns schon auf dieses hochkarätige Turnier", sagt Teammanager Helmut Musick. "Zugleich ist das eine gute Vorbereitung auf unseren 21.Preußen-Wintercup, der am 6.Januar mit acht Mannschaften ausgetragen wird."

"Das Teilnehmerfeld verspricht gutklassigen und spannenden Hallenfußball. Unser Benefizturnier soll zwischen den Feiertagen aber auch ein Treffpunkt der Fußballer und Fußballfans der Region sein, eben von der Oberliga bis zur Kreisliga", sagt FCF-Vereinspräsident Markus Derling.

Und sein Vize Thomas Bleck ergänzt: "Zum ersten Mal nach 27Jahren soll der Erlös in ein eigenes Vorhaben, den dringend benötigten Platzneubau für unsere fast 200 Kinder fließen. Das Projekt "Wir brauchen mehr Platz" ist für unseren Verein und für die fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen in Frankfurt ist ein Meilenstein für die Zukunft. Wir sind sehr dankbar, dass uns bereits jetzt weitere Unterstützung zugesagt wurde." Im Turnierverlauf werden ein Original-Trikot von RB Leipzig mit den Unterschriften aller Profis sowie ein Trikot von Leonardo Bittencourt vom 1. FC Köln für den guten Zweck ersteigert. Beide stellt das Allstar-Team um Henry Haufe, Marcel Hadel, Christian Hanne und Stephan Flauder zur Verfügung.