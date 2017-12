Ein ganz besonderes Projekt wird zehn

Hans Eberhard

Frankfurt (MOZ) Zum Jahresabschluss konnte ein Trio des Boxrings Eintracht Frankfurt beim Berliner Advents-Turnier drei Siege erringen. Maja Zielonka in ihrem allerersten Wertungskampf, Heinrich Heine und Achmad Amaev gewannen jeweils gegen Kontrahenten aus der Hauptstadt.

Der 18-jährige Amaev bot bei seiner Premiere in der Männerklasse eine beeindruckende Leistung. "Selbst der Vize-Europameister von 1987 im Halbschwergewicht, Rene Ryl, zeigte sich als Kampfrichter beeindruckt und begeistert", lobt Trainer Dietrich Bleck seinem Schützling. Zumal der gebürtige Tschetschene mit dem elf Jahre älteren Siluvemgij Dinzeij einen routinierten Mann vor den Fäusten hatte, der bereits 22 Kämpfe in seinem Startbuch zu stehen hatte.

Solche Sichtungsturniere bei sogenannten Kleinring-Veranstaltungen gehören zum Programm der Eintrachtler. Der Leistungssport spielt seit neun Jahren allerdings nicht die wichtigste Rolle - soll er auch nicht. Der Boxring widmet sich vorwiegend dem Breitensport, holt mit dem Projekt "Boxen gegen Gewalt" Jungs und Mädchen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft von der Straße weg in die Plattenhalle an der Havemannstraße.

Auf gut 500 Quadratmetern können sich die Athleten tummeln. Der große Trainingsraum verfügt über drei Ringe, eine Kraftstrecke und Sandsäcke. Umkleide- und Sanitärräume sind top. Namen und Gesichter wie die von Manfred Wolke, Henry Maske, Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Wolfgang Behrend und Torsten May springen einem von den Grafitti-Wänden ins Auge.

"Trotz einiger leistungssportlicher Erfolge geht es uns in erster Linie um die jungen Menschen und ihre Perspektiven", sagt Harald Lange. Der Boxmanager und Chef einer Berliner Dienstleistungsfirma gilt als der "große Macher". Der 62-jährige Unternehmer hatte vor 23 Jahren im Ostteil der Hauptstadt das deutschlandweit einzigartige Projekt auf die Beine gestellt. Die Idee von "Boxen gegen Gewalt" exportierte der Vorstandsvorsitzende und Sponsor später in zwei weitere Filialen. Aber während Halle an der Saale als jüngstes Projekt wegen ungenügender Förderung und mangelnden Interesses bald wieder von der Bildfläche verschwand, hat sich Frankfurt (Oder) nicht nur gehalten, sondern auch stabil entwickelt. Rund 50 Mitglieder sind derzeit dabei.

Mit der Entwicklung der Box-filiale an der Oder zeigt sich Lange zufrieden. "Das läuft dank der erfahrenen Trainer Dietrich Bleck und "Micky' Hennig, willkommene Helfer sind Falk Huste, Erik Zörner und Torsten Koch. Und die Wohnungswirtschaft unterstützt uns sehr." Wenn es der Terminplan zulässt, streift der Chef, der in den 1960-er und 70-er Jahren selbst Faustkämpfer war, die Handschuhe über. Er weiß: "Nicht jeder hat das Zeug zum Champion, aber Freude an der Bewegung haben alle." Und er unterstreicht: "Uns geht es um Spaß und praktische Dinge, um eine sinnvolle Freizeit, um Fitness und um Lehrstellen." Das soll auch im nächsten Jahr, wenn der BR Eintracht zehnten Geburtstag feiert, und in Zukunft so bleiben.

"Solch einen Amateur- und Profi-Champion wie Henry Maske haben wir noch nicht hervorgebracht, aber das ist nicht die Hauptsache", weiß Bleck. "Unsere Jüngsten, die Schüler, "verheizen' wir nicht frühzeitig, schicken sie erst nach ordentlicher Ausbildung und mit einer Siegchance in den Ring", lautet eine Prämisse. "Erfolgserlebnisse, und seien sie noch so klein wie bei Sichtungsturnieren, sind wichtig - und Vorbilder in den eigenen Reihen", weiß der 76-jährige "Vater der Kompanie". Und freut sich über jeden neuen Boxer oder Fitnesssportler - vom achtjährigen Burschen bis zum Papa oder gar Opa.

Egal, ob sie Mazedonier, Syrer, Afghanen oder Weißrussen sind: Hilfe bei der Integration der Multi-Kulti-Truppe steht im Verein ganz oben. Argument und Erkenntnis von Betreuern und ihren Schützlingen: Durch das Boxen wird man reifer, selbstbewusster, und man findet sich in der neuen Umgebung schneller und besser zurecht, nicht nur sprachlich.

Hans-Joachim Hennig kümmert sich derzeit um alle neuen Jungs und auch Mädels. "Ich bringe ihnen die Grundschule bei: richtig stehen im Ring, rechte und linke Gerade schlagen können und immer auf die eigene Deckung achten." Nur so könne man Kämpfe gewinnen - eben wie die eingangs erwähnte 16 Jahre alte Premierensiegerin Maja Zielonka aus Slubice, die mittlerweile mit den Eltern in Frankfurt wohnt. Beim Advents-Turnier gewann sie gegen die Berlinerin Jennifer Antal.