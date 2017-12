Jetzt muss es im Skigebiet nur noch schneien

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Warten auf Schnee - nachdem vor Wochenfrist noch die Radsportler mit einem Crossrennen im Eisenhüttenstädter Skigebiet am Rande der Diehloer Berge im Mittelpunkt standen, verharren die Wintersportler nun in den Startlöchern. Bislang hatte sich die weiße Pracht nur sporadisch eingestellt, die gegenwärtigen Temperaturen lassen die Hoffnungen auf Rodel- und Skierlebnisse zumindest während der Weihnachts-Feiertage in der Region auf den Nullpunkt sinken.

Hingegen hat sich der Mountainbike- und Skisportverein Diehloer Berge bereits auf einen Andrang auf den Ski- und Rodelhang eingestellt. Der Lift ist betriebsbereit, seit gut einer Woche steht die Almhütte "Pistenblick" als Organisations- und Versorgungsbüro zur Verfügung. Der Verein hofft, mit Unterstützung von Petrus zeitnah ein zünftiges Skifest auf die Beine zu stellen. Traditionell wird das Geländes des MSV zum Jahreswechsel für das Abschießen von Feuerwerkskörpern genutzt. Der Verein bittet darum, die Abfälle am Silvestertag aufzusammeln beziehungsweise am Neujahrstag ab 10 Uhr beim Aufräumen zu helfen. Schließlich ist der MSV an einem rundum aufgeräumten Vereinsgelände interessiert, auch für das kommende Jahr sind anspruchsvolle Vorhaben geplant. So soll die Downwhill-Strecke weiter ausgebaut werden und ist eine kleine Übungsstrecke direkt an der Fourcross-Strecke für den Nachwuchs geplant. Schließlich wollen die Mountainbiker im kommenden Jahr ähnlich erfolgreich unterwegs sein, als Marcel Matthes in der Hobby-Klasse und Willi Salamanski in der U17 sich im German-Fourcross-Cup durchsetzten und Klaus Beige bei den Deutschen Fourcross-Meisterschaften im Eliterennen Dritter wurde.