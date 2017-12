Deutliches 27:15 über Uni-Team

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Die Altlandsberger Oberligahandballer schlagen die Vertretung der SG Uni Greifswald/Loitz zum Jahresabschluss auch in dieser Höhe und Deutlichkeit vollkommen verdient mit 27:15 (10:8) und verabschieden sich mit einem Zuckerspiel von ihren Fans in die Weihnachts- und Winterpause.

Wirklich spannend machten es die MTV-Herren eigentlich nur im ersten Durchgang. Und es darf getrost bezweifelt werden, ob sie das so ganz freiwillig oder gar mit Absicht taten. Denn immer wieder Bälle derart knapp am Tor vorbeizulegen oder gekonnt gegen Pfosten und Latte zu schleudern, das bekommt man eigentlich nur hin, wenn man es nicht will. Oder anders ausgedrückt: So mancher Ball wäre leichter im gegnerischen Kasten unterzubringen gewesen als daneben.

"Übt ihr nur", schien Altlandsbergs Torsteher Philip Pohl seinen Vorderleuten zu signalisieren, "ich regle das hier inzwischen." Sowieso einer der besten Torhüter der Liga und darüber hinaus lieferte Philip Pohl an diesem letzten Spieltag des Jahres nochmals eine Kostprobe seines außergewöhnlichen Könnens ab. Und weil er in der zweiten Hälfte so weitermachte, wie er in der Ersten begonnen hatte, war es Philip Pohl, der den Grundstein für diesen Heimerfolg legte und sich selbst eines der schönsten vorzeitigen Geburtstagsgeschenke bereitete. Wobei das Team der SG Uni Greifswald/Loitz, gespickt mit erfahrenen ehemaligen Drittligaspielern, die ersten 30 Minuten noch am besten in Erinnerung behalten wird. Sie gingen zwar nur ein einziges Mal in Führung (und das war das 1:0 ganz am Anfang), aber sie blieben die ganzen 30 Minuten über auf Schlagdistanz, konnten immer wieder den Anschlusstreffer markieren und lagen meist nur zwei Tore hinter den Gastgebern. Bis zur 30. Minute war das eine durchaus spannende Angelegenheit - die Seiten wurden beim Stand von 10:8 für den MTV gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel drehten die MTV-Herren auf: Nach 40 Minuten stand es 15:10, nach 50 Minuten 20:13 und nach der 60. Minute eben 27:15. Ein Spielverlauf, dem sich beim besten Willen keinerlei Dramatik andichten lässt. Dafür aber eine einzige Folge Altlandsberger Glücksgefühle entfachte - auf dem Feld wie auf den Tribünen daneben. Hauptverantwortlich dafür waren Dominic Witkowski mit neun Treffern und einmal mehr Nico Cornelius mit acht Toren. Dabei ist es erwähnenswert, dass die Greifswalder vielleicht frustrierter, aber nicht schlechter spielten. Es waren die MTV-Herren, die im zweiten Durchgang zwei, drei Schippen hatten zulegen können. Letztlich eine beeindruckende Mannschaftsleistung, zu der auch die beiden "Neuen", Kai Herrmann und Carlo Czarnecki, Treffer beisteuerten.

"Das war wichtig", atmete MTV-Coach Tilo Leibrich nach dem Abpfiff durch: "Nach den vielen knappen und meist selbstverschuldeten Niederlagen ist ein souveräner Sieg Balsam für die Seele. Wir haben uns in der Pause alle in die Hand geschworen, uns nicht mit einem Wackelspiel von unseren Fans verabschieden zu werden. Dass es dann eine solche Gala wurde, ist natürlich umso schöner und ein Versprechen für die Rückrunde im nächsten Jahr."