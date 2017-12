Zahlreiche Abmeldungen in der Hinserie

Dietmar Ehrlich

Seelow (MOZ) In beiden Tischtennis-Nachwuchs-Spielklassen Kreisliga und Kreisklasse ist die 1. Halbserie des Spieljahres 2017/2018 abgeschlossen. Insgesamt 21 Mannschaften waren zu Beginn am Start. Aber bereits in der Hinrunde gab es fünf Abmeldungen. Allein in der Kreisliga haben sich vier Teams (TKC Wriezen II, SV Woltersdorf III, Phönix Bad Freienwalde und Pneumant Fürstenwalde) verabschiedet. In der Kreisklasse zog der TTV Strausberg sein Team zurück. Andere Vereine wie Neuhardenberg, Müncheberg, Marxdorf, Golzow oder Lebus haben erst gar kein Team gemeldet.

Zudem schied Constantin Schütze aus persönlichen Gründen als Jugendwart aus dem Vorstand des Kreisverbandes aus. Bislang konnte die Funktion noch nicht neu besetzt werden. Sowohl in der Kreisklasse als auch in der Kreisliga bestimmen die Teams von Victoria Seelow das Geschehen. Die dritte Schülermannschaft des SV Victoria Seelow rangiert ungeschlagen nach acht Spieltagen der Hinrunde an der Tabellespitze mit 16:0 Punkten.Gefolgt von Jahn Bad Freienwalde II und Blau-Weiß Eggersdorf II. Im direkten Vergleich konnten sich jeweils die Kreisstädter mit 10:6 bzw. 10:4 durchsetzen. In der Einzelwertung führt Seelows Nicolas-Matti Sagitz mit 20:0-Siegen vor den Hohenwutzenern Niclas Emmig (17:2) und Luise Kroll (14:1).

Die erste Seelower Mannschaft hat in der Kreisliga die 1. Halbserie ungeschlagen mit 12:0 Punkten beendet. Auf Platz zwei folgt Jahn Bad Freienwalde. Etwas überraschend der dritte Rang für Seelow III.

An der Spitze der Einzelwertung sind mit Jonathan Hanisch, der in 16 Spielen noch ungeschlagen ist, und Nico Mann (15:1) zwei Seelower notiert. Wriezens Leon Henkel folgt auf dem 3. Platz.