Dirk Schaal

Klosterfelde (MOZ) Eine volle Hütte wird am Sonnabend ab 18 Uhr auf dem Klosterfelder Sportplatz in der Mühlenstraße erwartet. Nicht die Brandenburgliga-Fußballer treten dabei in Aktion, sondern alle Vereinsmitglieder, alle Klosterfelder und alle die, die Spaß am Singen und geselligem Beisammensein haben, sind dazu eingeladen, wie der Verein verspricht.

"Ja, das Weihnachtssingen schon eine gute Tradition und weit mehr als nur eine Weihnachtsfeier für die Fußballer. Dann sind alle aus dem Ort willkommen und es ist auch ein Dank für unseren treuen Fans", sagte der Vereinsvorsitzende Rolf Weinhold.

Warm und trocken wird es unter dem großen Zelt sein, musikalische Begleitung für das weihnachtliche Singen ist vor Ort und auch für das leibliche soll ausreichend gesorgt sein.