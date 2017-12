"Gestatten, ich bin Frau Ultraman"

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) "Das war schon ein grandioses Jahr", sagte Steffi Steinberg nach kurzem Überlegen, als sie fast am Jahresende nach einem besonderen Erlebnis in 2017 gefragt wird. Zwei Ultraman-Wettbewerbe, Race Across America (das härteste Radrennen der Welt) und der Ironman auf Hawaii - die 36-Jährige hat nichts ausgelassen, dabei sollte es ein ruhiges Jahr werden.

"Eigentlich hatte ich mit Sport nichts am Hut", sagte Steffi Steinberg zu ihrer Kindheit in Eberswalde. Dort ist sie aufgewachsen und Eltern sowie viele Freunde ziehen die Sportlerin immer wieder in ihre Heimat. "Ich komme so oft ich kann und meist lege ich die Termine so, dass ich auch einen Wettkampf dort mitmachen kann." Der Eberswalder Stadtlauf ist so ein Termin oder der Werbellinsee-Triathlon, den sie in diesem Jahr schwänzen musste. "Es wäre eine Katastrophe, wenn es den nie wieder geben würde."

Irgendwann kam sie als Jugendliche zur Musik, nicht die Blockflöte und Volkslieder lagen ihr, sondern Schlagzeug und Heavy Metal. "Der Höhepunkt war ein Konzert in Eberswalde auf der Freilichtbühne mit meiner Band Overmeind", erinnerte sich die Eberswalderin.

Ganz unauffällig schloss sich eine medizinische Ausbildung ab. Später war sie am Bernauer Herzzentrum tätig und wer weiß, wo ihr Weg im Leben hingeführt hätte, wäre ihr 2004 ein Bandscheibenvorfall erspart geblieben.

"Sport oder Operation, sagte der Arzt danach, ich habe mich für Sport entschieden", berichtete Steffi Steinberg. Los ging es mit Walken, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Alles im ganz normalen Rahmen, wie bei Millionen anderen Deutschen auch. Doch dann packte sie der Ehrgeiz, erste Wettkämpfe folgten, die Jagd nach Zeiten begann. Der Premieren-Marathon war 2006. Drei Jahre später zog es sie nach Bad Honnef, eine Freundin besorgte ihr dort Arbeit.

"Obwohl mir die sportlichen Grundlagen aus der Kindheit fehlten, ging die Entwicklung gut voran", sagte Steffi Steinberg zurückblickend. In Bad Honnef lernte sie ihren Mann, Gerry Steinberg kennen, ebenfalls ein erfolgreicher Triathlet. Zusammen bauten sie eine Coaching-Firma für Ausdauerathleten aus verschiedenen Disziplinen auf. Mittlerweile haben sie ein eigenes Diagnostikzentrum und betreuen weltweit 30 Athleten in ihrem sportlichen Tun.

Natürlich profitierte auch Steffi Steinberg von ihrer eigenen Arbeit, schaffte den Einstieg in den ambitionierten Sport und es stellten sich erste Erfolge ein, wie die Vizeeuropameisterschaft im Ironman 2015 in Frankfurt (Main). Starts beim Ironman in Hawaii und gute Platzierungen an anderer Stelle bis zum Jahr 2017, das ein ganz besonderes für die 36-Jährige werden sollte.

Mitte Februar startete sie beim Ultraman in Florida. Als Gesamtelfte mit Streckenrekord kam sie ins Ziel - unter den Frauen war keine schneller. "Eigentlich bin ich gar kein Siegertyp, eher so der, der vorn mitläuft", sagte sie im Nachhinein selbstkritisch verwundert. Was folgte war die Einladung zur Ultraman-WM im November auf Hawaii, zu dem streng limitiert nur die 40 besten Triathleten der Welt zugelassen sind.

Gerade wollte die Eberswalderin Ende Juni Heimaturlaub mit dem Werbellinsee-Triathlon machen, da bekam sie einen Anruf aus Bayern: "Ein Frauenteam, das beim Race Across Amerika mitmachen wollte, war eine der vier Frauen ausgefallen", erklärte Steffi Steinberg. Anderthalb Wochen mentale Vorbereitungen mussten der Triathleten reichen, um beim härtesten Radrennen der Welt über 4800 Kilometer quer durch die USA bestehen zu können. Nach 6 Tagen 15 Stunden und 19 Minuten kam sie mit dem Team Quattra Bavariae in Rekordzeit ins Ziel.

Nächste Ziele waren die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Chattanooga/Tennessie und der Ironman im Oktober auf Hawaii. Recht weit vorn liegend kippte sie 600 Meter vor dem Ziel um. "Ich hatte Salzmangel, das Gehirn war geschwollen und ich wurde ohnmächtig", erklärte Steffi Steinberg. Später sagten ihr die Ärzte, es sei eine lebensbedrohliche Situation gewesen, die sie aber aufgrund ihrer körperlichen Konstitution gut gemeistert hätte.

Fünf Wochen blieben von da an noch bis zur Ultraman-WM der eingeladenen 40 weltbesten Triathleten der Welt ebenfalls auf Hawaii. "Wir haben hin und her überlegt und dann doch zugesagt", erklärte die gerade erst wieder genesene Triathletin. Gleich auf Hawaii wollte sich das 4-Mann-Team (drei Betreuer) auf den Wettkampf vorbereiten. "Klar war, ich bezahle meinen Aufenthalt selbst. Aber für meine Betreuer musste eine andere Lösung her, das konnte ich nicht allein finanziell stemmen", sagte die Athletin.

Da kamen dann anschließend auf Wunsch Postkarten aus Hawaii für 25 Euro nach Deutschland, fünf Euro kostete eine Tüte karibische Luft und Basecaps sowie Kaffee von der Insel fanden in Deutschland reißenden Absatz. 8000 Euro kamen so zusammen, das Betreuerteam konnte bleiben.

Mit einem guten Gefühl und "dem besten Team der Welt" ging die 36-Jährige dann am 24. November beim ersten Tag auf die 10-km-Schwimmenstrecke. "Es war so heiß, das Wasser sicher so 30 Grad, da mussten mir meine Betreuer immer wieder Eiswürfel in den Neoprenanzug stecken", erzählte Steffi Steinberg. Es folgten 145 km auf dem Rad. "Ich fühlte mich so stark, habe den Schluss richtig genossen."

Am Tag zwei sah das ganz anders aus: "Es hatte geregnet, die Straße war glatt und bei einer Abfahrt bin ich ins Schlingern gekommen. Dazu drei Platten, das war der härteste Tag", den sie aber nach 265 km Radfahren erfolgreich abschloss.

84 km im Laufschritt waren am dritten Tag gefordert. "Ich rechne immer so im Kopf, Zwischenzeiten hochrechnen auf verschiedene Strecken, aber ohne je zu einem Ergebnis zu kommen", sagte Steffi Steinberg zur ihrer Beschäftigung während eines Ultra-Laufes. Dann beschallt sie ihr Team mit Rockmusik: "Leider nicht so ganz mein Geschmack. Meine harten Sachen würden die beiden nicht verkraften", sagte die Triathletin lachend.

Dann kam der neuralgische Punkt kurz vor dem Ziel, an dem sie fünf Wochen vorher beim Zieleinlauf zum Ironman umgekippt war. "Ich dachte nur, da musst Du jetzt durch und den Fluch besiegen", schilderte Steffi Steinberg diesen Moment. Eine große Stütze war ihr Team, das sie auf den letzten Metern begleitete. Als erste Frau, Gesamtneunte, nach 26 Stunden 2 Minuten und 27 Sekunden, 4 Stunden vor der Zweitplatzierten, lief sie über die Ziellinie.

"Jetzt ist erst einmal Weihnachten", sagte die 36-Jährige bei ihrem Heimatbesuch. In Form hält sie sich in der Fitness-Company Eberswalde. Doch ein wenig gehen ihr Planungen schon ins nächste Jahr.Kürzer treten möchte sie, Familieplanung betreiben und auf alle Fälle den Eberswalder Stadtlauf 2018 in Angriff nehmen.