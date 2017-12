Alle Jahre wieder am 27. Dezember

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Ist das Weihnachtsfest vorbei, dann steht bei den Fans des runden Leders seit mehr als zwei Jahrzehnten ein stetig wiederkehrender Termin im Kalender: Das Uckermark-Masters im Hallenfußball, immer am 27. Dezember ausgetragen, erlebt am Mittwoch die 24. Auflage.

Acht, nein letztlich sogar neun Teams sind durch den Fußballkreis Uckermark zum diesjährigen Budenzauber der Männer in die Neue-Zeit-Sporthalle eingeladen worden. Als der FC Einheit Strasburg Anfang des Monats kurzfristig absagte, bot der Fußballkreis kurzerhand dem Kreisoberligisten Heinersdorfer SV die Teilnahme an, der natürlich gern zusagte. Somit bilden nun zwei Landesligisten, vier Mannschaften aus der Landesklasse und zwei Dähn-Liga-Vertretungen das Turnierfeld.

Nachdem um 14 Uhr die Hallentüren für die Zuschauer geöffnet werden, startet eine Stunde später das 24. Masters mit der Begegnung Blau-Weiß Gartz gegen den FC Schwedt. Der Landesliga-Vierte will dann sicher schnell in die Spur kommen, um seinen vierten Triumph in Folge anzuvisieren. Vor zwölf Monaten hatten die FCS-Kicker das Endspiel gegen den VfB Gramzow knapp mit 2:1 für sich entschieden. In der Freiluftsaison haben sie seit August nach neun Siegen, einem Remis und vier Niederlagen 28 Hinrunden-Punkte gesammelt, wobei sie schon satte neunmal auswärts antraten.

Die Gartzer belegen nach ihren bisherigen 13 Partien des Spieljahres, aus denen sie fünfmal als Sieger und sechsmal mit Punkteteilungen hervorgingen, derzeit Rang 6. Sie werden sich zum Turnier-Auftakt eine gute Ausgangsposition verschaffen wollen, um danach gegen Eintracht Göritz (Landesklasse-16. mit nur vier Zählern) und Kreisoberligist Heinersdorfer SV (Halbserien-6. mit 23 Punkten) Kurs aufs Halbfinale nehmen zu können.

In der B-Staffel ist mit dem Penkuner SV aus der Mecklenburg-Vorpommern-Landesliga (8. mit 20 Punkten) das höchstklassige Team benannt. Er wird das zweite Gruppenspiel gegen den Schönower SV (Landesklasse/derzeit 8. mit 19 Punkten) bestreiten, nachdem zuvor der Staffelauftakt zwischen Vorjahresfinalist VfB Gramzow und dem aktuellen Hallen-Kreismeister SV Pinnow über die Bühne gegangen ist. Diese beiden Vertretungen dürften mit dem bisherigen Verlauf der Saison überwiegend zufrieden sein: Die Gramzower haben zuletzt mit beeindruckender Serie den Marsch nach oben in der Tabelle angetreten und sind nun nach sechs Siegen und drei Unentschieden bei nur fünf Niederlagen auf dem siebten Rang angekommen. Die Pinnower haben sicher noch nicht ganz die vermeidbare 3:4-Niederlage nach 3:0-Führung im Spitzenspiel beim KSV Gollmitz aus dem Gedächtnis gestrichen (ansonsten blieb die Mannschaft ungeschlagen), stehen aber weiter im punktgleichen Spitzentrio mit besten Titelchancen da.

Sind die Gruppenspiele gegen halb sechs beendet und danach die Pokal-Halbfinals ausgelost, geht es mit Halbfinals sowie den Neunmeterschießen, dem kleinen Finale und dem Endspiel in die entscheidende Turnierphase.