Orgelklänge in der Heiligen Nacht

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Besinnliche Orgelmusik zur Heiligen Nacht erklingt am 24. Dezember um 22 Uhr in der Angermünder Marienkirche. Kantor Rainer Rafalsky spielt an der historischen Wagnerorgel Musik von der Renaissance bis zur Moderne unter anderem Werke von Sweelicnk, Bach, Buxtehude und eigene Improvisationen. Als Besonderheit erklingen vier Meditationen zur Adventszeit von dem amerikanischen Komponisten Nico Muhly: Er arbeitet mit Pattern und bindet verschiedene moderne Stile von Phillip Glass bis zu Pop in seine Musik ein.

Am 30. Dezember um 19 Uhr gibt es in der Marienkirche ein festliches Konzert zum Jahresausklang mit dem renommierten Trompeter Daniel Schmahl, der Sopranistin Dagmar Budnik und Rainer Rafalsky an der Wagnerorgel.