Ein Fest der Hoffnung

Markus Dröge

Frankfurt (Oder) (MOZ) Morgen ist Heiligabend: die Freude steigt, das Fest des Friedens naht. Ein Kind ist uns geboren, es bringt uns Liebe, Hoffnung, Erlösung. Ist das alles nur ein frommer Wunsch? Es mag ja noch gelingen, etwas von der Liebe zu spüren, wenn ich ein liebevoll vorbereitetes Weihnachtsfest im Kreis der Familie erlebe. Aber die Hoffnung, die zum Kern des Weihnachtsfestes gehört, ist für manche schwer greifbar. Bei vielen Menschen spüre ich heute eine große Unsicherheit, auch Enttäuschung und Wut. "Die da oben", so höre ich, kümmern sich gar nicht mehr um "uns hier unten".

Ich denke besonders an die, die gerade in diesen Tagen um Ihre Arbeitsplätze bangen oder sie bereits verloren haben, bei Siemens, bei Bombardier, bei General Electric und Air Berlin. Und während die einen sich bereits auf die Arbeitslosigkeit einstellen müssen, verdienen andere, die das zu verantworten haben, weiterhin Millionen. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Sicherlich, wer mehr Verantwortung übernimmt, darf auch mehr verdienen. Aber wie viel mehr? Und müsste da Verantwortlichkeit nicht anders aussehen?

Von Martin Luther habe ich gelernt: Gott hat alles geschaffen, aber nicht alles, was geschieht, ist gottgegeben. Er hat uns Menschen eine eigene Verantwortung gegeben, ein Gewissen, das uns frei handeln lässt. Wenn wir unserem Gewissen folgen sollen, dann brauchen wir Freiheit - Gewissensfreiheit. Unsere Gesellschaft lebt von der Freiheit des Einzelnen, von der unternehmerischen Freiheit und der Freiheit der Meinung. Wettbewerb belebt die Wirtschaft. Aber Freiheit braucht auch Regeln. Denn der Markt ist blind für das Soziale. So hat es einer der Begründer der sozialen Marktwirtschaft gesagt. Marktfreiheit und soziale Verantwortung müssen also ins rechte Verhältnis gesetzt werden. Da gibt es bei uns offensichtlich Einiges nach zu justieren, damit das Menschliche nicht verlorengeht.

Wer sich um die eigene Zukunft und die Zukunft seiner Familie sorgen muss, hat es nicht leicht, die Weihnachtsbotschaft unbefangen zu hören. Er muss spüren, dass er nicht alleine ist, dass er Unterstützung findet, dass er angenommen ist, nicht allein gelassen wird. Es ist gut und wichtig, dass sich in dieser Adventszeit Menschen versammelt haben zu Andachten und zum gemeinsamen Singen vor den Werkstoren von Siemens. Die Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit, die Hoffnung nicht zu verzweifeln, die Hoffnung, dass sich neue Türen öffnen und neue Wege gefunden werden - die braucht eine Stimme, eine öffentlich hörbare Stimme!

Das ist der Kern der Weihnachtsbotschaft: Da liegt ein kleines Baby in der Krippe, hilflos, nackt und bloß, ganz auf die Hilfe und den Schutz anderer angewiesen, in einer Zeit von Unterdrückung, Verfolgung und Flucht. Und was wird aus diesem Kind? Ein Mensch, der die Welt verändert und geprägt hat wie kaum ein anderer. Das Kind in der Krippe führt uns vor Augen, dass alles klein anfängt, aber die Hoffnung auf Wachstum enthält - sei es Trost, sei es Liebe. Deshalb feiern wir Weihnachten die Geburt Jesu: weil dieser Tag das Jahrtausende alte Symbol für die Hoffnung ist, und weil sich diese Hoffnung immer wieder Raum schafft.

Der Theologe Markus Dröge ist seit November 2009 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz