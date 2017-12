Geschwind durch die stille Nacht

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Während andere Weihnachten das Fest der Geburt Jesu Christi besinnlich in Familie und mit Gottesdiensten feiern, wird Kirchenmusiker Andreas Kessler wie die Pfarrer in der Uckermark einen Marathon durch die stille Nacht absolvieren.

In diesem Jahr fallen der 4. Advent und Heiligabend auf den selben Sonntag. Deshalb musste das anspruchsvolle, große Weihnachtskonzert der Kantorei und des Schwedter Vokalkreises mit spanischer Weihnachtsmusik des 16. Jahrhunderts, um eine Woche vorverlegt werden, auf den 3. Advent. Andreas Kessler und den Sängerinnen und Sängern fehlte eine Woche Vorbereitungszeit. Aber am Ende des Weihnachtskonzerts mit Ensaladas von spanischen Barockkomponisten in der voll besetzten Kirche St. Katharinen zu Schwedt jubelte das Publikum, spendete stehend Applaus, selbst nach den Zugaben. Es verlangte mehr. Sänger und der Dirigent hatten alles gegeben. Auch das schönste Konzert geht einmal zu Ende.

Eine Woche später wird dem Kirchenmusiker wieder alles abverlangt. Heiligabend finden sehr viele Gottesdienste statt, in Schwedt und in den Kirchen auf den Dörfern. Im Jahr des Reformations-Jubiläums dürften sich viele an das Lutherwort erinnern: "Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes; sie vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich." Luther selbst war geübter Sänger und Lautenspieler. Er verdichtete in seinen Kompositionen reformatorische Glaubenssätze zu Musik. Lieder entfalteten große Wirkung bei der Ausbreitung der Reformation. Das Singen wurde schon früh ein Markenzeichen der Lutherischen - und eine der schärfsten Waffen der Reformation. Kurz: Spätestens seit Luther geht bei Gottesdiensten fast gar nichts mehr ohne Musik.

Das gemeinsame Singen und Musizieren ist bis heute ein besonders lebendiger und attraktiver Teil des evangelischen Gemeindelebens. Da sind dann die Kirchenmusiker besonders gefragt. Und das ist in Schwedt Andreas Kessler. Um 14 Uhr begleitet er am Heiligabend das Krippenspiel der Kinder der evangelischen Kita mit Musik. Anschließend wird er ins Auto springen und nach Berkholz düsen. Dort trifft er gegen 15.15 Uhr auf Pfarrer Gunter Ehrlich, der vom Gottesdienst in Niederlandin herbeieilt, wo zum Gottesdienst Posaunen erklangen. Wenn sie ankommen, wird der besonders sangesfreudig Berkholzer Kirchenchor schon singen und die Zuhörerschaft auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die nächste Christvesper und der nächste Auftritt warten auf Kessler und die Kantorei, die Sänger des Schwedter Gemeindechores um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Schwedt. Kessler wird dann dirigieren, singen und Orgel spielen. "Wir singen Weihnachtslieder, auch mit den Besuchern des Gottesdienstes, darauf freue ich mich schon sehr", versichert der Kantor.

In keiner Christvesper darf das weltweit wohl bekannteste, besinnliche Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" fehlen. Es ist Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im ganzen deutschen Sprachraum. Heiligabend 1818 führten der Arnsdorfer Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber und der Hilfspfarrer Joseph Mohr in der Schifferkirche St. Nikola im österreichischen Oberndorf bei Salzburg das Weihnachtslied erstmals auf. Wenn dessen letzte Noten in Schwedt verklungen sind, setzt Andreas Kessler seinen Gottesdienst-Marathon durch die stille, heilige Nacht fort. Mit Pfarrerin Christa Zepke ist er zu 18.30 Uhr in der Dorfkirche Zützen zum nächsten Gottesdienst verabredet. Ohne Musik will dort auch niemand feiern, also auch nicht ohne Kirchenmusiker.

Danach endet der Gottesdienst-Marathon durch die stille Nacht. Kessler fährt nach Hause. Dort bringt er sein Kind zu Bett, während seine Frau zu einem Gottesdienst in Berlin aufbricht, um dort zu musizieren. "Gefeiert wird bei uns in Familie traditionell erst am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages, am Christtag, wenn ich vom Gottesdienst in Schwedt zurückkehre. Meine Schwiegereltern kommen zu Besuch. Die Weihnachtsgans kommt auf den Tisch. Am mit silbernen Kugeln geschmückten Lichterbaum werden echte Kerzen angezündet. Dann findet auch die Bescherung statt".

Hausmusik? Nein, zu dieser Stunde eher nicht. Obwohl er, studierter Cellist, bekannter Organist auf der Königin der Instrumente, und seine Frau, Cembalistin, sehr wohl könnten. Kessler war nach dem Studium die ersten 15 Jahre seines Berufslebens Berufsmusiker an der Staatsoper Berlin und beim Preußischen Kammerorchester in Prenzlau, ehe es ihn auf die Stelle des Kirchenmusikers in Schwedt zog. Aber die Familienweihnachtsnacht ist etwas stiller als andere.

In Weihnachtsstimmung bringt sich Kessler gern schon am 1. Advent, wenn er eigenhändig den Kranz windet, bindet und schmückt. Während des Kranzbindens hört er den Original-Mitschnitt des Weihnachtsoratoriums von Bach. Aufgeführt in der Schwedter Katharinenkirche im Jahr 2007. Mit der Kantorei. Erstmals unter seiner Leitung.