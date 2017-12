Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Ein Leben für die Feuerwehr - wie sieht das aus? Im Fall von Anton Lehmann so, dass es ihn, egal wo er gelebt hat, immer dorthin gezogen hat. Für sein 60-jähriges Ehrenamt hat der Oderberger jüngst das Ehrenkreuz in Gold erhalten. Ein Mann mit Engagement - und Humor.

Wie fasst man ein 73-jähriges Leben und davon 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zusammen? "Wo die Feuerwehr war, da war ich auch", macht Anton Lehmann bei einem Besuch in seinem Oderberger Reihenhaus einen Vorschlag. Er lebt dort mit seiner Frau Angelika. Seit 47 Jahren sind die beiden verheiratet. Schon allein die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben - nämlich im Linienbus - könnte eine eigene Erzählung tragen. Da Anton Lehmann in diesem Monat vom Kreisfeuerwehrverband für sein 60-jähriges Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet worden ist, muss diese Geschichte aber vertagt werden.

Lehmann bedauert es sehr, dass er die Verleihung in Eberswalde nicht selbst besuchen konnte. Sein gesundheitlicher Zustand habe das nicht zugelassen. Dafür hat man ihm zu Ehren die Feierlichkeiten ein paar Tage später nach Oderberg verlegt. Etwa 60 Wegbegleiter waren gekommen, um ihn zu sehen. Darunter der einstige Wehrführer aus Groß Neuendorf, seinem Heimatort in der Nähe von Letschin (Märkisch-Oderland), wo er als 13-Jähriger in die Freiwillige Feuerwehr unter Wehrleiter Werner Raabe eingetreten war, und sogar der einstige Bürgermeister. So etwas wie eine Jugendfeuerwehr habe es damals nicht gegeben. Man nahm ihn trotzdem auf. "Damals hatten wir nur einen Trecker und vielleicht 20,30 Schläuche", erinnert sich Anton Lehmann. Nebenbei spielte er Fußball. Auch in die Schule sei er durchaus gegangen, scherzt er.

Nach der achten Klasse folgte dann die Ausbildung in Letschin zum Autoschlosser. Und auch während dieser Zeit war da immer eins. "Für die Feuerwehr hatte ich immer Zeit", so Lehmann. Eine "Karteileiche" sei er nie gewesen, sondern habe immer mit angepackt. Damals bekam er parallel eine Dienststellung als Wirkungsbereichsleiter für Technik. Im Alter von 19 ging es dann nach Schwedt/Oder (Uckermark). Da ließ sich einfach mehr Geld verdienen. Er wurde Berufskraftfahrer, pendelte an den freien Tagen immer zurück in die Heimat, zur Familie. Eines Tages im Jahr 1968 lernte er auf der Busfahrt Angelika kennen, die in Schwedt ihre Lehre machte. "Da hatte ich vor allem die Liebe im Auge - und weniger die Feuerwehr", sagt Anton Lehmann und schmunzelt. 1970 folgte dann die Ehe und der Umzug nach Oderberg, wo Angelika lebte. Aus der Ehe sind zwei Kinder entstanden. Darauf folgten drei Enkel und ein Urenkel. Verlassen hat er die Feuerwehr aber nie.

In den 1970er-Jahren trat er der Oderberger Feuerwehr bei. Weil er bei Motor Oderberg Fußball spielte, entstand auch der Kontakt zu Feuerwehrmitgliedern. Er stieg als Löschmeister und Gruppenführer ein, wurde später stellvertretender Wehrführer unter Achim Winter. Nach der Wende dann der Posten des Amtswehrführers (bis 2003) im damaligen Amt Oderberg. Nach ihm wurde sogar ein Fahrzeug benannt. Heute ist er kein aktives Mitglied mehr - in Brandenburg scheiden Mitglieder mit 65 aus -, aber in der Alters- und Ehrenabteilung, die Lehmann mit aufgebaut hat, ist ihm sein Platz sicher. "Aus der Oderberger Wehr ist etwas geworden", resümiert er. Der Stand der Technik scheint ihn zu beeindrucken. Der Ausstieg aus dem aktiven Dienst sei aber hart gewesen, erinnert sich der 73-Jährige. "Es war ein schwerer Abschied." Seinen Job als Berufskraftfahrer beendete er frühzeitig - wegen gesundheitlicher Einschränkungen, unter denen er und seine Frau zu leiden hatten. Auch heute plagt ihn schwere Krankheit. "Ich bin ein Kämpfer", sagt Lehmann. Davon zeugen auch die Schuhkartons voll mit Auszeichnungen. Vom Deutschen Feuerwehrverband gab es außerdem das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, die höchste Auszeichnung, die man als Mitglied in Deutschland erhalten kann. "Überragend", so Anton Lehmann