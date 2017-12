Eltern fühlen sich "ruhig gestellt"

Ines Weber-Rath

Seelow/Lindendorf (MOZ) Mit einem Schreiben in Bezug auf das Urteil zur Höhe der Kita-Elternbeiträge hat die Amtsverwaltung Seelow-Land Eltern verunsichert und verärgert. Mancher spricht von "Druck" und "Drohung".

Für Patricia Werner aus Sachsendorf und andere betroffene Eltern ist es "inakzeptabel", dass mit der Androhung von Kosten "Antragsteller ruhig gestellt und unter Druck gesetzt werden". Die Kritik bezieht sich auf ein Schreiben, das Mitte Dezember in den Kitas im Amt Seelow-Land ausgehängt worden ist.

Mit ihm reagiert die Leiterin des Ordnungs- und Sozialamtes von Seelow-Land, Marlies Zachert, auf Anträge "einzelner Eltern" zur Überprüfung der Höhe ihrer Elternbeiträge. Die Eltern reagieren auf das so genannte Rathenow-Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg. Das Gericht hatte die Satzung der Stadt gekippt.

Doch in der Seelower Region stellt sich die Sache anders dar. Das haben auch andere kommunale Verwaltungen inzwischen festgestellt. Keine hat jedoch so reagiert wie die Verwaltung aus Seelow-Land. Die teilt nicht nur mit, dass sie aus Zeitgründen vorerst nicht antworten könne. Sondern kündigt auch gleich an, dass die Eltern die mit der Überprüfung der Kita-Beitragssatzungen verbundenen Verwaltungskosten in Rechnung gestellt bekommen könnten. Mit der Begründung wird das Ergebnis einer Überprüfung faktisch vorweg genommen: "Wir haben keine rechtsunwirksamen Satzungen". Deshalb gebe es "keine Ermächtigung zur Überprüfung der Elternbeiträge".