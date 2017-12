Sieben Brandschützern gedankt

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Sieben Feuerwehrleuten ist am Donnerstagabend zu Beginn der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr in Wriezen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement gedankt worden. So überreichten Angelika Kerstenski, Kämmerin und Fachbereichsleiterin I der Stadtverwaltung, sowie Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor dem Biesdorfer Manfred Scheib und Karl-Heinz Klein aus Frankenfelde die Entlassungsurkunden aus dem aktiven Dienst und verabschiedeten sie in die Alters- und Ehrenabteilungen in ihren Ortswehren.

Geehrt wurde außerdem Norbert Thunack, bis vor kurzem Löschgruppenführer in Eichwerder, mit der Medaille für Treue Dienste in Gold für 40 Jahre in der freiwilligen Feuerwehr. Eine solche erhielten auch Uwe Behnke aus Frankenfelde und Klaus Bartsch aus Lüdersdorf, die sich beide ebenfalls seit vier Jahrzehnten in der Feuerwehr engagieren. Auf bereits 50 Jahre in diesem Ehrenamt können Manfred Radecke aus Wriezen und Willi Dewitz aus Rathsdorf zurückblicken. Sie erhielten die Treuemedaille in Gold - allerdings mit der Zahl 50 über dem oberen Kreuzschenkel.