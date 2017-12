Da capo für die Halbleiterwerker

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem großen Erfolg der Bürgerbühnen-Produktion "Halbleiter - Kinder machen Neues!" wird das Stück im neuen Jahr erneut zu sehen sein. Die Wiederaufnahme ist am 21. Februar um 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 23. Februar um 20 Uhr sowie am 25. Februar um 16 Uhr. "Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir mit diesem Stück etwas geschaffen haben, was viele Menschen interessiert", sagt Dramaturgin Katja Münster. Viele Besucher seien nach der Vorstellung auf die Bühne gekommen, um Fotos und Zeitungsartikel, die zur Requisite gehören, anzuschauen oder, um mit den Darstellern ins Gespräch zu kommen.

Und weil die Geschichten aus dem Halbleiterwerk noch längst nicht alle erzählt sind, soll es im Dezember 2018 eine Fortsetzung geben, kündigt Regisseur Hannes Langer an. Unter dem Arbeitstitel "Weihnachten im Halbleiterwerk" soll es darum gehen, wie das Fest in der DDR gefeiert wurde. "Es gab eine eigene Ästhetik, die sich von der des Westens unterschied", hat Hannes Langer bereits festgestellt.

Nun sucht er erneut Frankfurter, die ihre Erinnerungen teilen und das bereits bestehende Ensemble ergänzen möchten. Interessenten können sich per Mail an h.langer@muv-ffo.de oder telefonisch unter 0335 4010202 melden. Die Recherchen beginnen Ende Januar, die Proben im September 2018.