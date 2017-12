Mehr zivile Beamte im Einsatz

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) In den zurückliegenden Wochen hat es in Fredersdorf-Vogelsdorf und Umgebung gleich mehrere bewaffnete Überfälle gegeben. Bislang konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden.

"Die Kriminalisten ermitteln derzeit mit Hochdruck zu den bewaffneten Überfällen", erklärte Stefan Möhwald von der Polizeidirektion Ost. Bislang habe man einen Tatverdächtigen stellen können: "Nach dem Jahreswechsel hoffen wir, weitere Fortschritte vermelden zu können." Zu möglichen "heißen Spuren" wollte sich Möhwald mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht weiter äußern.

Die Ermittler würden gegenwärtig davon ausgehen, dass die Delikte mit vielleicht einer Ausnahme nicht zusammenhängen, es sich also nicht um dieselben Täter handelt.

Stefan Möhwald ging in dem Zusammenhang noch einmal auf die einzelnen Fälle ein. Die Serie hatte am 31. Oktober begonnen. Damals hatte in Fredersdorf-Vogelsdorf ein etwa Dreißigjähriger gegen 18 Uhr den Angestellten einer Tankstelle in der Frankfurter Chaussee mit einer Waffe bedroht. Der etwa 1,85 Meter große Mann habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen und sei mit dem Bargeld aus der Kasse geflohen.

Am 29. November hatten in Fredersdorf-Vogelsdorf zwei Täter nachmittags das Uhren- und Schmuckgeschäft in der Platanenstraße überfallen. Die Angestellten wurden mit einem Elektroschockgerät und einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Die zwei Männer flohen mit Bargeld, Schmuck und Uhren. Die Polizei konnte bald schon einen 67-jährigen Berliner festnehmen, dem bereits mehrere Eigentumsdelikte nachgewiesen werden konnten.

Nächstes Ziel eines Überfalls war am 8. Dezember der Rewe-Supermarkt in der Lindenallee in Dahlwitz-Hoppegarten. Gegen 21.40 Uhr hatten zwei Männer die Angestellten dort gleichfalls mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und waren mit einer Kassenschublade geflohen. Zumindest einer der Täter soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Gleichfalls am 8. Dezember hatten gut 20 Minuten später zwei Unbekannte im Petershagen-Eggersdorfer Ortsteil Eggersdorf unweit vom Nahkauf, Am Markt, versucht, drei Männer zu berauben. Die Täter, die gleichfalls akzentfrei Deutsch sprachen, flohen ohne Beute.

Am 16. Dezember überfielen zwei maskierte und bewaffnete Männer gegen 21.40 Uhr die Tankstelle in der Schöneicher Allee in Fredersdorf. Sie flüchteten mit Bargeld und Zigaretten. Beide waren 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und sprachen ebenfalls akzentfrei Deutsch.

Stefan Möhwald weiß, dass in der Vorweihnachtszeit häufig die Zahl der Überfälle steigt. Die Polizei habe sich natürlich auf die dunkle Jahreszeit eingestellt, sagt er. Neben den Streifenwagen seien dann auch vermehrt zivile Beamte unterwegs.

Jenen, die Zeuge eines Überfalls werden, rät die Polizei, Ruhe zu bewahren, "auch wenn das sicher schwer fällt", wie Stefan Möhwald sagt. Falls es möglich und vor allem ungefährlich sei, sollten Zeugen ganz schnell den Notruf 110 wählen und ihre Beobachtungen so detailliert wie möglich der Polizei mitteilen. Dabei hat er eine Bitte: Die Zeugen sollten das Telefonat mit der Polizei nicht eigenständig abbrechen. Erfahrungsgemäß seien die Täter auf Geld und Wertgegenstände aus. Daher sollten die Zeugen solcher Überfälle "keinen falschen Heldenmut an den Tag legen und besser den Anweisungen Folge leisten". Geld und Wertsachen könnten ersetzt werden, während "die Gesundheit unter Umständen nur schwer wieder hergestellt werden kann".