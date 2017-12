Andrea Linne

Panketal (MOZ) So eine Aufregung: einen Tag vor Heiligabend die große Feier, die Geschenke für die nächsten Tage hat er schon gekauft. Schließlich gibt Lothar Lüdecke gern. Der Ur-Zepernicker, geboren im Restaurant "Pankschloß" feiert am Sonnabend seinen 90. Geburtstag mit vielen Gästen.

Der Senior ist alles andere als gebrechlich. Flugs kommt er zur Tür und öffnet Gästen sein Haus, in dem die Familie seit 1936 lebt.Großmutter Selma Keß betrieb das Restaurant "Pankschloß". Am 23. Dezember 1927 kam Lothar dort zur Welt. Die Großmutter, zu der Lothar immer ein warmherziges Verhältnis pflegte, verkaufte später die Wirtschaft. Wie Lüdecke berichtet, kam sie über den "Siedlerverein am Bahnhof Zepernick", so nannte sich ab 1928 die Gruppe Bauwilliger, zu ihrem neuen Wohnhaus an der Bismarck-, der heutigen Lassallestraße.

"Ich mache fast alles noch allein", sagt der Senior. Hühner laufen auf dem Hof, das Laub muss gekehrt werden, auch rund ums Grundstück soll es sauber sein. Im Haus sieht es gemütlich aus. Für weihnachtliche Stimmung ist allemal gesorgt. "Nur beim Essen greife ich auf Fertiggerichte zurück", gibt Lüdecke zu. "Aber Stapel von schmutzigem Geschirr, die gibt es nicht."

Wenn sich diesen Sonnabend die Gästeschar einfindet, wird alles bereit sein. Lothar Lüdecke ist bekannt, und er kann viel erzählen. Aus seinem Leben, über seine Hobbys und die rege Sammlertätigkeit. Er lacht verschmitzt, wenn er von den zwei Räumen im Haus und Keller erzählt, die dafür herhalten müssen. "Na so viel ist es ja gar nicht!"

Der Jubilar ist ein Geschichtenbewahrer. Er liebt alte Postkarten aus Zepernick und sammelt vor allem alles zur Familiengeschichte. Nach der Wende ging Lüdecke auch auf Reisen und brachte sich viele Erinnerungsstücke mit. Einige hängen an der Wand, vor allem von seinen drei Visiten in Namibia. Die Geschichte der ehemaligen deutschen Kolonie treibt ihn besonders um. Die Feldpostbriefe aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs interessieren ihn sehr. Zumal er noch Sütterlin lesen kann, was viele nutzen, die historische Texte bringen. Die Post wertet er aus, begutachtet alte Stempel und ist froh, dass eine seiner neun Enkelinnen und Enkel großes Interesse an seinem Hobby hat.

Stundenlang kann Lothar Lüdecke erzählen. Vieles hat er an seinem Computer aufgeschrieben und gespeichert, auch für den Geschichtsverein Heimathaus Panketal hat er einiges hinterlassen. Allein sein langes Berufsleben, das er 1946 mit einer abenteuerlichen Drogisten-Lehre begann, kann Bände füllen. Dass aus ihm später in der Drogerie an der Weißenseer Spitze und danach in der Krankenhausapotheke des Hufeland-Krankenhauses in Berlin-Buch, wo er 1951 anfing, etwas wurde, ist vor allem auch seinem Ehrgeiz zuzuschreiben. Bis zum Stellvertreter des Chefapothekers und 40 Mitarbeitern brachte es Lüdecke. Aber ohne Partei-Mitgliedsbuch ging es in der DDR nicht weiter. Mit Zahlen und Fakten kann der Senior seine Arbeit für das Klinikum Buch untersetzen. 40 000 Liter Infusionslösung im Jahr stellten die Apotheker für die Patienten her. "Aus den Tuberkulosehäusern wurden moderne Kliniken, hochspezialisiert und führend in der DDR."

Sein Berufsleben begann aber viel widriger: "Die S-Bahn war schon voll, wenn sie in Zepernick ankam, vor den Fenstern hingen Kartons", beschreibt der Zepernicker seine Pendler-Biografie. "Man musste sich außen dranhängen oder an der Tür festhalten. Die Bahn fuhr ja zuerst nur alle Stunde." Trotz allem weiß der Jubilar auch viel Schönes zu berichten. Zum Tanz ging es zum Beispiel ins "Feldschlößchen" oder in die Malzmühle. Ein Theaterabo an der Volksbühne hatte das Ehepaar auch.

Ehefrau Ingeborg starb vor vier Jahren. 62 Jahre war das Paar verheiratet. Lothar Lüdecke hält kurz inne. Wenn die Kinder Harald und Manuela und die neun Enkel am Sonnabend vorbeischauen, ist auch Ingeborg ein bisschen mit dabei.

Als Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt und mit den engen Freunden von den "Oktopussen", wie sich die Gruppe selbst nannte, verbinden ihn viele gemeinsame Erinnerungen. Auch zu seinem Schulfreund aus der Mittelschule in Pankow, Horst Wolter, hat er noch Kontakt. Der Dritte im Bunde, Siegfried Adam, fiel im Krieg. "Wenn ich auf den Friedhof gehe und meine Frau besuche, denke ich immer an ihn."