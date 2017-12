Leckereien auf der Festtafel

MOZ

Beeskow/Storkow (MOZ) Früchtebrot, Grünkohl und Ente - mit Ihren Rezepten haben Sie, liebe Leser, in der Adventszeit die Vorfreude auf die Weihnachtstage genährt. Zum Abschluss der Serie "So schmeckt Weihnachten" gewähren wir, die Zeitungsmacher, Ihnen Einblicke in unser Weihnachtsfest.

Lisa Mahlke, Volontärin: Ich bin seit drei Jahren Veganerin, deshalb kommt mir Weihnachten keine Gans auf den Teller. Manche meiner Verwandten haben zwar dafür nicht viel Verständnis. Meine Oma kocht aber für meine Mutter, die Vegetarierin ist, und mich Grünkohl mit pflanzlichem Schmalz. Dazu gibt es Kartoffeln. Die Plätzchen, die wir im Anschluss essen, enthalten statt Butter Margarine. Mein Freund und ich backen für den zweiten Weihnachtsfeiertag einen Nuss-Grieß-Kuchen. Statt Kuhmilch nehmen wir Haferdrink und die Butter im Guss tauschen wir durch Margarine aus. Alles gar nicht so schwierig!

Bernhard Schwiete, Redakteur im Büro Storkow: Für Heiligabend mache ich den Kartoffelsalat, den es zu Wiener Würsten gibt. Ein bisschen Apfel kommt mit hinein, und abgeschmeckt wird mit Gurkenwasser. Ente oder Gans am ersten Weihnachtstag fällt dieses Jahr für mich aus. Ich habe Dienst und bin unterwegs. Das gehört in manchen Jahren eben dazu, wenn man sich für den wunderbaren Beruf des Redakteurs bei einer Tageszeitung entschieden hat.

Ramona Schulz, Sekretärin in der Redaktion Beeskow: Zu Heiligabend gibt es bei mit in der Familie verschiedene - und meist feine - Sachen zu essen. In diesem Jahr bereite ich Rouladen, Rinder- und Schweinerouladen, zu. So, wie ich es von meiner Mutter kenne, traditionell mit Speck, Zwiebeln und Gurke. Dazu gibt es selbst gemachte Semmelknödel mit viel Petersilie und verschiedene Beilagen, wie Rotkohl und Schwarzwurzel. Zum Dessert serviere ist Zitronenspeise. Und nach dem Essen gibt es Feuerzangenbowle, so wie in jedem Jahr. Es sieht gut aus und schmeckt auch gut, finde ich.

Tatjana Littig, Redakteurin in der Redaktion Beeskow: Für gewöhnliche verbringe ich Heiligabend bei meiner Familie in Hamburg und verabschiede mich dann im Laufe des ersten Weihnachtsfeiertages in Richtung Brandenburg. Viel Essen und die Gewissheit, sich um nichts kümmern zu müssen, inklusive. In diesem Jahr bleibe ich Zuhause - trotzdem ist die Arbeit delegiert. Mein Freund kocht, die liebste Freundin bringt den Nachtisch. Und ich? Ich lese entspannt unterm Weihnachtsbaum.