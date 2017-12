Jeden Montag neue Antworten

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (amd) Mehr als 100 Mal wurde die Internetseite Kandidaten-Befragung.de wenige Stunde nach ihrer Veröffentlichung am Donnerstagmorgen besucht. "Zehn Nutzer haben sich schon registriert", sagt Erik Neumann. Der frühere Stadtjugendpfleger hatte die Idee, das Ringen um Wählerstimmen auch online stattfinden zu lassen. "Es gibt zwar viele Präsenzveranstaltungen der Kandidaten, aber auch Hürden, dorthin zu gehen." Zeitliche oder räumliche Hinderungsgründe würden im Internet entfallen. "Dort kann sich jeder ein Bild von den Kandidaten machen", sagt der 34-Jährige.

Neben Informationen über den Ablauf der Wahl am 25. Februar und Steckbriefen der drei Kandidaten finden Besucher auf der Seite ein Formular mit dem sie sich registrieren können, um eigene Fragen loszuwerden. "Jeweils am Freitag, das erste Mal am 12. Januar, werden die Fragen an die Bürgermeisterkandidaten übersendet", erklärt Neumann. Am darauffolgenden Montag werden die Antworten von Hans-Ulrich Hengst, Matthias Rudolph und Karin Lehmann auf der Plattform veröffentlicht. "Alle haben die gleiche Chance", sagt Neumann, der bereits im September begonnen hatte, über die Internetseite nachzudenken, bei deren Gestaltung ein Programmierer half. "Die Stadt war ohnehin auf der Suche nach einer anderen Art der Bürgerbeteiligung." Sie unterstützt das Projekt mit 5000 Euro. "Ich bin gespannt", so Neumann, "wie es funktioniert."