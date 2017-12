Uwe STEMMLER

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Einbrüche meldete die Polizei am Freitag: Am Donnerstagabend drangen Täter in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße ein und durchsuchten sämtliche Räume. Darüber, was genau ihnen in die Hände fiel, fehlte bei der Anzeigenaufnahme noch die Übersicht. Diebe sind zudem in einen Keller in der Trebuser Straße eingebrochen. Sie stahlen zwei Koffer mit einem Teleskop und weitere Gegenstände.