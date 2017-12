Polizei fahndet nach Einbrecher

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Polizei bittet um Mithilfe bei einem älteren Fall: In der Zeit vom 24. Oktober bis zum 25. Oktober dieses Jahres drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße ein und durchsuchten alle Räume. Zum Diebesgut gehörte unter anderem eine Sparkassenkarte. Mit dieser wurde am 24. Oktober, um 14 Uhr und um 20.20 Uhr, in der Fürstenwalder Sparkassenfiliale am Bullenturm in der Eisenbahnstraße unberechtigt Geld abgehoben. Ein weiterer Versuch erfolgte am 25. Oktober, um 0.17 Uhr, wobei es hier nicht mehr zu einer Auszahlung kam.

Der Täter ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, trug einen Vollbart und war mit einem hellen zweifarbigen Anorak oder Regenjacke bekleidet. Unter der Kapuze trug er eine helle Wollmütze.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich an die Polizeiinspektion in Fürstenwalde, Telefon 03361 568-0, wenden.