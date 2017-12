MOZ

Erkner (je) Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Donnerstagnachmittag für einen der Beteiligten mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf geendet. Er war von einer leeren Flasche getroffen worden. Das Geschehen spielte sich vor dem City Center ab. Das 37-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt ermittelt die Polizei zu seinem rabiaten Kontrahenten. Der Vorwurf lautet gefährlicher Körperverletzung.