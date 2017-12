Unter Drogen am Steuer

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unter Drogeneinfluss ist eine 28-jährige Frau am Donnerstagabend durch Eisenhüttenstadt gefahren. Sie wurde gegen 18 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Friedrich-Engels-Straße in ihrem VW gestoppt. Wie sich schnell herausstellte, hatte die Fahrerin zuvor Drogen konsumiert. Ein entsprechender Test überführte sie. Die Eisenhüttenstädterin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihr Auto musste sie stehen lassen, teilte die Polizei mit.