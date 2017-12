Wolf plant großen Wurf

Gunnar Reblin

Neuruppin (MZV) Erneut wird der Handball-Club Neuruppin (HCN) zur Ader gelassen und nimmt dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis. Mit Alexander Wolf folgt erneut ein großes Talent dem Lockruf einer Sportschule. Der 13-Jährige wechselt mit Beginn des Jahres 2018 nach Potsdam.

Ähnlich wie den HCN-Verantwortlichen, vor allem den Trainern, ist auch Alexander Wolf selbst zumute. Klar freut sich der Blondschopf auf den nächsten Schritt in seiner Handball-Karriere, auf die professionellen Bedingungen in Potsdam, die neuen Trainingsumfänge und natürlich die sich ihm bietende Aussicht, "irgendwann einmal höherklassig", sprich "erste oder zweite Bundesliga spielen zu können". Es kommt aber auch Wehmut auf. Große Wehmut. "Der Abschied fällt wirklich schwer. Ich habe viele Freunde hier. Der HCN ist ein toller Verein. Ich hatte drei schöne Jahre hier."

Drei Jahre, in denen sich Alexander Wolf ins Handball-Schaufenster geworfen hat. Zuletzt bei der C-Jugend des HCN in der Oberliga. Wenn der 1,83 Meter große Modellathlet im rechten Rückraum anzieht, ist kaum ein Kraut gegen ihn gewachsen. Mit flinken Beinen geht er auf die gegnerische Abwehr zu, fintiert oder steigt direkt hoch und nagelt die Kugel mit viel Wucht ins Netz. Und das zuletzt immer öfter und auch zielsicherer, als noch zu Beginn seiner Zeit im HCN-Dress. "Da hat er viele Fehlschüsse gehabt", weiß Trainer Christian Schulz. "Alex hat sich prima entwickelt, hat aber noch riesiges Potenzial." Schulz sieht seinen drahtigen Schützling für dessen Alter mit einer überragenden Athletik ausgestattet. Dazu kommen Kraft und natürlich ein guter Wurf. Wolf sei auf einem guten Weg. Die größten Reserven sieht Schulz beim künftigen Sportschüler vor allem in der Abwehrarbeit und was seine Körpersprache angeht. "Hat Alex ein paar Fehlschüsse, dann geht bei ihm viel zu schnell der Kopf runter und er ist quasi raus aus dem Spiel." Wolf braucht Erfolgserlebnisse, um Selbstvertrauen aufzubauen, wie jeder andere auch. Wolf vielleicht noch mehr.

Die Weichenstellung, dass der Sportler Alexander Wolf überhaupt aufs Handball-Gleis wechselte, löste das eindringliche Zureden eines Freundes einst aus. Zuvor hatte sich der Neuruppiner anderthalb Jahre beim MSV im Fußball ausprobiert. "Ich war auch mal beim Karate. Aber das war nichts für mich." Auf eine Sportpause folgte der Test beim Handball-Training. "Das hat mir gleich gefallen. Am Anfang stand ich sogar im Tor", erinnert sich der Fan von den Füchsen Berlin. Nach der D-Jugendzeit folgte der Wechsel ins Feld. Das Training fruchtete. Mit der Aufgabe im Rückraum war die Paradeposition schnell gefunden. Wolf wurde Leistungsträger und zählte seitdem regelmäßig zu den besten Werfern im Team. Die Notizblöcke der Sportschulen führten alsbald auch den Namen Wolf. Die Eckdaten: Alexander Wolf, HC Neuruppin, Rückraum rechts. Talent.

Die Potsdamer schauten in Person von Sven Brade bei einem Trainingslager des Handball-Verbandes Brandenburg in der Sportschule Lindow noch einmal genauer hin. Brade, Torwarttrainer beim 1. VfL und zugleich Landesauswahl-Trainer, leitete alles Weitere sofort in die Wege. Wolf rückblickend: "Ich bin da einfach hingefahren und habe mitgemacht. Danach habe schnell weitere Einladungen bekommen." Im vergangenen Sommer reiste er gar mit ins Trainingslager der Potsdamer. Jedoch war zu diesem Zeitpunkt noch kein Platz im Internat der Sportschule Potsdam Friedrich Ludwig Jahn frei. "Sonst wäre ich vielleicht schon früher dahin gewechselt. Aber meine Mutter wollte mich auch noch gern etwas länger hier in Neuruppin haben", legt der Junior ein verschmitztes Lächeln auf.

Nun wurde ein Platz frei. Nach der sportlichen Zulassung folgte auch das schulische Okay. Am 3. Januar beginnt für Alexander Wolf ein neuer Lebensabschnitt. Täglich stehen dann vor und nach der Schule Trainingseinheiten auf dem Plan. "Ich will viel lernen, in allen Bereichen, Angriff wie Abwehr", funkeln seine Augen.

Laut Prognose der Ärzte könnte Wolf mal zwischen 1,89 und 1,97 Meter lang werden. Für einen Rückraumspieler durchaus von Vorteil. Ansonsten ist die weitere Entwicklung schwerlich abzusehen. Dennoch könnte aus Alexander Wolf "mal was werden", hält HCN-Jugendtrainer Christian Schulz einerseits den Ball flach, traut ihm andererseits aber später auch den Sprung auf die Bundesliga-Bühne zu. "Wir drücken ihm alle die Daumen und wünschen ihm das Beste." So wie es bei allen anderen Talenten, die der HCN schweren Herzens hat ziehen lassen müssen, auch der Fall war und weiter Bestand hat. In Potsdam trifft Wolf beispielsweise auf Erik Hansen, der im A-Junioren-Bundesliga-Team als Torwart heranreift. In Neubrandenburg setzt Linkshänder Leon Wenske zum Sprung in höhere Gefilde an, Ryan Horsford in Cottbus. Mit Patrick Schmidt reift ein Neuruppiner bei Empor Rostock, steht in der U19-Bundesliga-Mannschaft vor dem Wechsel in den Männerbereich.

Ehe Alexander Wolf vor dieser Hürde steht, stehen noch einige Jahre Ausbildung an. Einen Termin in Kürze hat der 13-Jährige eher auf dem Schirm. Am 25. Februar 2018 empfängt er mit dem 1. VfL Potsdam in der C-Junioren-Oberliga seine ehemaligen Mitspieler vom HC Neuruppin - sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge.