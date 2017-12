Plätzchen-Info für Kinder

Stephan Schürer

Bad Belzig (BRAWO) In der Weihnachtszeit werden bei uns in Deutschland Plätzchen gebacken. Sicher habt ihr in diesem Jahr schon welche gegessen. Doch woher stammt diese Tradition eigentlich? Und warum macht man das gerade zur Weihnachtszeit? Es gibt dafür eine Erklärung, die uns ins 18. Jahrhundert zurückblicken lässt: Damals aß man in feiner Gesellschaft gern kleine Gebäckstücke zu Kaffee oder Tee. Die Leckereien wurden besonders zu Weihnachten mit Schokolade, Marzipan, Marmelade oder Nüssen verfeinert. In vielen deutschen Dialekten bedeutet "Platz" so viel wie "kleiner, flacher Kuchen". Daraus entstand im Laufe der Zeit das Wort Plätzchen.