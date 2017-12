Jede Kerze ein Unikat - mit Fantasie und Liebe gefertigt

Eva Loth

Reetzerhütten (BRAWO) Wie viele Kerzen er in der Weihnachtssaison herstellt, kann Klaus-Peter Klenke nicht sagen. Aber über das Jahr verteilt sind es allein für die Kirchen 60 bis 80 Tonnen.

Hauptsaison ist jedoch Weihnachten und Ostern. Bereits im September werden in der kleinen Firma die ersten Weihnachtskerzen hergestellt. Sie ist eine der letzten Betriebe. Fast alle Produkte werden manuell hergestellt.

Herbert Buchal, gelernter Wachsziehermeister aus Oberschlesien, gründete 1924 in Berlin, Gitschinerstraße, die Kerzen- und Wachswarenfabrik Drechsler und Buchal. 1935 war sie Berlins erste und größte Wachsfackelfabrik. Im Jahre 1940 wurden viele Maschinen und Werkzeuge, um sie vor der Zerstörung durch den zweiten Weltkrieg zu bewahren, nach Reetzerhütten ausgelagert. Vier Jahre später, im Jahr 1946, begann der Neuaufbau einer Kerzenfabrik in Reetzerhütten unter der Leitung des Bruders Kurt Buchal (Eisenwarenhändler und Wachsziehermeister). 1953 wurde der Betrieb in Reetzerhütten von Herbert Buchal an Kurt Buchal übergeben. Die endgültige Trennung der beiden Betriebe 1961 folgte durch den Mauerbau in Berlin. Kurt Buchal leitete den Betrieb erfolgreich bis zu seinem Tode im Jahre 1966. Im selben Jahr führte seine Tochter Asta Klenke den Betrieb erfolgreich privat weiter. Die Zierkerzenproduktion wurde 1972 beendet, eine Puppenkerzenstrecke wurde aufgebaut, um der Enteignung zu entgehen und die Altarkerzenproduktion zu sichern. Inzwischen leitet Klaus-Peter Klenke, der Sohn von Asta Klenke, den Betrieb. Auch Sohn Christian Buchal ist inzwischen mit dabei.

In Reetzerhütten ist jede Kerze ein Unikat. Die Altarkerzen werden einzeln gezogen und auf die entsprechende Stärke aufgetaucht. Ist Weihnachten vorbei, werden die Vorbereitungen für Ostern getroffen.

Zu Weihnachten gibt es eine Vielzahl an Zierkerzen. Jede Form wird einzeln ausgegossen, die entsprechenden Motive einzeln ausgestanzt, aufgeklebt und anschließend bemalt. Da ist viel Fantasie und Liebe gefragt. Diese Voraussetzungen bringt Silvia Ganzert mit. Sie hat sich über viele Jahre als Wachsbildnerin bewährt, auch wenn sie diesen Beruf nicht gelernt hat. Mit Spaß und Freude verziert sie die Kerzen und entwickelt immer wieder neue Farbkombinationen. Jedes Stück dauert etwa eine halbe Stunde, bis es fertig und Silvia Ganzert zufrieden ist. Dadurch ist aber auch eine gleichbleibend hohe Qualität gegeben.

In der Adventszeit ist die Firma auf vielen Weihnachtsmärkten zu finden, sowohl in Potsdam-Mittelmark und Berlin, als auch in Sachsen-Anhalt. "Die laufen aber immer schlechter", erklärt Klaus-Peter Klenke etwas bedrückt. Da bleibt nach Abzug der Standmiete und anderer Nebenkosten nicht mehr viel übrig. Trotzdem ist er in der Weihnachtszeit fast jeden Tag unterwegs - und das bis Silvester. Dann steht er in der Zitadelle Spandau zum Blei gießen.