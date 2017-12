Einzelhändler zeigen sich zufrieden

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Das wird ein umsatzstarkes Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel. Davon ging am Freitag in Neuruppin der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Günter Päts vom Handelsverband Berlin-Brandenburg aus.

Die Kasse klingelt, "die Menschen sind in Kauflaune", sagt Päts. Einziges Problem, so Päts, der stationäre Handel habe deutlich mit dem Online- und Fernhandel zu kämpfen. "Gleichwohl macht auch der stationäre Einzelhandel gute Umsätze. Das haben die Umfragen bislang ergeben", sagte Günter Päts.

Richtig angezogen habe der Weihnachtseinkauf in der Region mit dem verkaufsoffenen Sonntag am dritten Advent. Aktuell brächten auch die sogenannten Last-Minute-Shopper den meisten Umsatz. "Oft sind das Männer, die plötzlich merken: Huch! Es ist ja Weihnachten", so Päts. Diese Gruppe fahre dann nicht nach Berlin zum Einkaufen, sondern gebe in der Region ihr Geld aus für Schmuck, in der Parfümerie, für teure Textilien oder Gutscheine. "Auch Spielzeug läuft sehr, sehr gut", sagte Päts.

Insgesamt werde dieses Jahr gut eingekauft und auf Qualität geachtet und nicht nur SOS-Geschenke (Socken, Oberhemden, Schlipse) würden unterm Weihnachtsbaum liegen. Da auch heute noch die Geschäfte geöffnet haben, geht Günter Päts davon aus, dass die Einzelhandelsumsätze vom Vorjahr übertrumpft werden.

Ob es darauf hinausläuft, wollte Stephan Merz vom Haushaltswarenladen Otto Brückner in Oranienburg am Freitag noch nicht bestätigen. "Dieses Jahr ist auf keinen Fall schlechter", sagt Merz, der sich mit dem Weihnachtsgeschäfts zufrieden zeigte. Während andere mittelständische Einzelhändler auch online ihre Waren verkaufen, bleibt Merz auch in Zukunft traditionell. "Wir bieten hochwertige Ware und die Kunden wollen beraten werden." Auch Steve Hinze vom "Sportgeschäft Running Man" ist "im Großen und Ganzen zufrieden". Er bedauert den Umsatzverlust durch die Bomben-Evakuierung. "Jetzt setze ich noch auf den Sonnabend vor Heiligabend."