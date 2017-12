Schokolade statt Knöllchen

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Berlin-Besucher könnten in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr eine kleine Überraschung an ihrer Windschutzscheibe vorfinden. Vom 27. bis 29. Dezember wollen die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes Mitte während ihrer Streifen im Bezirk kleine Kärtchen mit Botschaften und Schokopräsenten an richtig parkende Fahrzeuge oder deren Halter verteilen.

"Ich freue mich, mit dieser Aktion all den Menschen, die durch richtiges Parken ihren täglichen Beitrag für die öffentliche Sicherheit und Ordnung leisten, danken zu können", erklärt Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel. Allzu oft rücke nur negatives Verhalten in den Fokus der Öffentlichkeit. "Die große Mehrheit unserer Gesellschaft allerdings verhält sich regelkonform", so der Grünen-Politiker. Umso wichtiger sei es, dass sich die Ordnungsamtsmitarbeiter, die sonst Knöllchen verteilen, auch einmal für die Beachtung der Regeln bedanken können.

Die bezirksweite Aktion lehnt sich dabei an eine aktuelle Plakatkampagne des Landes Berlin an. Unter dem Motto "Zeit, einfach mal Danke zu sagen" wird derzeit auf Werbeflächen, Litfasssäulen und an Haltestellen Lehrern, Polizisten, Feuerwehrleuten und auch den Ordnungsamtsmitarbeitern gedankt.

