Niederlehme (dpa) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A10 zwischen der Anschlussstelle Niederlehme und dem Dreieck Spreeau sind am frühen Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs geprallt. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte mit seinem Wagen ebenfalls in die Unfallstelle.

Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters musste aus dem zerstörten Wrack befreit werden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Auf der Autobahn bildete sich während der Rettungsarbeiten ein mehrere Kilometer langer Stau. Zunächst hatte die "Berliner Zeitung" (online) über den Unfall berichtet.