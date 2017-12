Es fehlt nur noch der Punkt auf dem i

Hans Moritz

Berlin (MOZ) Die Weihnachtsfeier der Füchse Berlin zeigte am Freitagabend die gesunde Stimmung im Team des Handball-Bundesligisten. Dabei war die Mannschaft nicht auf Geschenke angewiesen - die hatte sie sich in den Monaten zuvor selbst bereitet.

Noch nie seit dem Wiederaufstieg in die Eliteklasse vor zehn Jahren lagen die Hauptstädter zu Beginn der Rückrunde so aussichtsreich im Rennen um die Fleischtöpfe wie in dieser Saison. Nach dem 27:23-Erfolg am späten Donnerstagabend beim HC Erlangen steuert der Tabellenzweite voll auf Kurs.

"Wenn wir mit sieben Minuspunkten in die Pause zur Europameisterschaft gehen, dann haben wir alle Ziele dieses Halbjahres erreicht. Bislang hat die Mannschaft eine überragende Hinrunde gespielt", erklärte Manager Bob Hanning schon nach dem 29:24-Heimsieg gegen die HSG Wetzlar. Und da standen die Partien in Erlangen sowie bei den Rhein-Neckar Löwen (23:37) und gegen die MT Melsungen (32:29) noch aus. Jetzt kann nur noch das Heimspiel gegen den Ost-Rivalen SC Magdeburg am 2. Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle die Stimmung zum Jahresausklang trüben.

"Wir wollen auf Kurs bleiben", sind sich die Profis einig, die in dieser Partie auch ihrem Regisseur Petar Nenadic einen schwungvollen Abschied bereiten wollen. Der 32-jährige Serbe wechselt zum neuen Jahr nach Veszprem und hat einen Sieg in seinem letzten Füchse-Spiel fest eingeplant. "Berlin war eine herausragende Station in meiner Karriere. Das werde ich nie vergessen", erläutert der Familienvater.

Allerdings sind die Magdeburger selbst in Zugzwang, wenn sie die internationalen Startplätze der nächsten Spielzeit nicht aus den Augen verlieren wollen. Der 30:25-Erfolg der Füchse am 7. September in der Börde liegt dem Traditionsverein noch schwer im Magen. Wie gefährlich der erste deutsche Gewinner der Champions League auf fremdem Parkett ist, zeigten die Gäste in der Vorsaison. Da hatten die Berliner Riesenglück, in den verbleibenden 100 Sekunden einen Drei-Tore-Rückstand noch zur Punkteteilung ausgleichen zu können.

"Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt und weiß, worauf es ankommt", sagt Bob Hanning mit Blick auf den Auswärtssieg in Erlangen, wo Torjäger Nenadic mit sechs Treffern bester Schütze war. Dort sollten seine Profis den Kopf nach dem 23:37-Debakel bei Meister Rhein-Neckar Löwen wieder erheben. Das ist mit einer durchgängig konzentrierten Partie, vor allem einem überragenden 8:0-Lauf vom 6:7 bis zum vorentscheidenden 14:7 vollauf gelungen. Auf der Weihnachtsfeier hat die Mannschaft nun gleiches Auftreten gegen den SC Magdeburg versprochen.