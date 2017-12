Herzensprojekt Dorfchronik

Marco Winkler

Ludwigsaue (OGA) Leben auf dem Dorf: Gespräche werden hier schon einmal unterbrochen, um Vögel zu bestaunen. Als Reiner Klaas in Ludwigsaue gerade vom 20-jährigen Bestehen des Heimatvereins erzählt, hält er mit Blick aus dem Fenster inne. In einem Strauch haben sich Dompfaffen niedergelassen. "Die hatten wir noch nie", so der 59-Jährige.

So freudig wie über die seltenen Blutfinken spricht er auch über den Verein mit seinen 36 Mitgliedern. "Es gibt schon Bewerber, die 2018 eintreten wollen. Wir wachsen und wachsen." Im kommenden Jahr werde der Verein endlich ein neues Logo bekommen, verrät Weinhändler Klaas, der in Linum und Berlin Gaststätten betrieb. Doch der Verein hat ein Problem: Seit zwei Jahren stehen die Mitglieder ohne Vereinsstätte da. Die Alte Schule, die später Konsum und Post beherbergte, wurde verkauft. Die aktuellen Treffen im Raum des ehemaligen Löschzuges sollten nur eine Übergangslösung sein, so Klaas. "Ein neues Vereinsheim ist eine der Herausforderungen für die Zukunft."

Eine weitere hat mit Verantwortung zu tun. 2007 übernahm Klaas den Vorsitz vom mittlerweile verstorbenen Vereinsgründer Erwin Rußbült. Die Suche nach einem Nachfolger erweist sich als schwierig. "Wir finden da sicher eine Lösung", ist sich Klaas sicher. Im März 2018 soll ein neuer Vorstand gewählt werden, "der frischen Wind und neue Ideen in den Verein bringt", hofft Klaas.

Die Veranstaltungen im kommenden Jahr stehen jedoch schon: Am 21. Januar wird zur Winterwanderung mit Grillfest geladen, am 30. April findet die traditionelle Walpurgisnacht statt. Neu ist die Pfingstausfahrt per pedes zur Wassermühle Wustrau am 20. Mai. Ferner gibt es den Sommerfilmabend, das Drachenfest (15. September) und natürlich den Heimat- und Volkstrauertag am 18. November. Der Brauchtumspflege will sich auch Reiner Klaas vermehrt widmen. "Es ist ein Herzensprojekt, spätestens zur 275-Jahrfeier des Ortes im Jahr 2027 eine vollständige Dorfchronik zu haben." An der wird schon gearbeitet. Schüler aus dem Dorf beschäftigen sich mit der Historie von Ludwigsaue. "Es macht ihnen Spaß", sagt Klaas. Im kommenden Jahr sollen sie ihre Forschungsergebnisse vorstellen, ab Winter will sich Klaas intensiv mit dem Zusammenstellen der Chronik beschäftigen. "So ein Heimatverein sollte generationsübergreifend sein. Erst die heute 80-Jährigen haben den Verein groß gemacht, und die Jüngeren müssen dafür sorgen, dass es weiter geht."