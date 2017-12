"Der Ausbildungsstand ist noch ausreichend"

Patrik Rachner

Havelland (MOZ) Lothar Schneider ist seit fünf Jahren Kreisbrandmeister imEr ist 57 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und ist weiterhin aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Friesack. Als Stadtverordneter ist er darüber hinaus auch kommunalpolitisch aktiv. Soweit es die Zeit erlaubt, fährt er gerne Motorrad. Sein Lebensmotto lautet: "Wir sind eine Gemeinschaft und tragen eine große Verantwortung füreinander." Wie es passenderweise um die Feuerwehren im Landkreis bestellt ist, hat er BRAWO-Redakteur Patrik Rachner verraten.

Herr Schneider, gibt es neue oder andere Herausforderungen für die Feuerwehren im Landkreis Havelland?

Schneider: Natürlich - es wäre auch schlimm, wenn sich bei den Feuerwehren in unserem Landkreis ein Stillstand einstellen würde. Die Anforderungen für die Feuerwehren haben sich verändert. Das Einsatzverhältnis von Bränden zu Technischen Hilfeleistungen hat sich weiter in Richtung der Technischen Hilfeleistung verschoben. Demzufolge hat sich auch das Aufgabenspektrum verändert. Leider haben wir auch etwas weniger freiwillige Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, die nun mehr Einsätze bewältigen müssen.

Ja, es gibt neue Herausforderungen. Die Feuerwehren unseres Landkreises werden öfter zu Einsätzen an der Bahn, auf den Straßen und in Gewerbebereichen mit Schadstoffumgang herangezogen. Hier sind jetzt oft neben den Einsätzen mit topographischen Schwierigkeiten auch verstärkt kompliziertere Einsätze unter Atemschutz und Chemikalienschutzanzug zu nennen. Auch die Technische Hilfeleistung infolge von Unwetterschäden ist häufiger geworden.

Wie stellt sich die Situation der Feuerwehren im Landkreis Havelland grundsätzlich dar, personell und materiell?

Schneider: Erfreulicherweise war der personelle Rückgang nur unwesentlich. Trotzdem brauchen wir Nachfolger für unsere Einsatzkräfte. Leider mussten die Träger des Brandschutzes in den letzten fünf Jahren fünf kleinere Wehren aufgrund von fehlendem Einsatzpersonal oder aus Kostengründen schließen.

Technisch sind wir dagegen besser aufgestellt. Die Kommunen haben selbst stark investiert und das Förderprogramm des Landes Brandenburg für Stützpunkt-/Unterstützungsfeuerwehren hat bessere Möglichkeiten zur Beschaffung neuer Einsatztechnik geschaffen.

Auch der Landkreis Havelland hat einen neuen Einsatzleitwagen 1 für die Brandschutz- und Gefahrstoffeinheit, einen Einsatzleitwagen 2 für die Technische Einsatzleitung des Landkreises Havelland sowie weitere neue Einsatztechnik für den medizinischen Katastrophenschutz beschafft.

Auch die Umstellung auf den neuen Digitalfunk war technisch sehr aufwendig und für viele Kommunen eine finanzielle Herausforderung.

Muss die Leistungsfähigkeit der Einheiten weiter gesteigert werden? Wie stark ist die Einsatzbereitschaft der Kameraden überhaupt? Sind Sie zufrieden?

Schneider: Die Einsatzbereitschaft der Kameraden ist zurzeit gut. Wie sie sich entwickeln wird, hängt mit von den örtlichen Gegebenheiten ab. Auch die Einsatzfähigkeit ist gut. Der Ausbildungsstand ist noch ausreichend.

Eine Verbesserung der Bereitstellung von Lehrgängen an der Landesschule und Technischen Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz muss aber erfolgen. Unsere Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sind alle sehr motiviert und auch gut für die Einsätze gerüstet.

Müssen Einsatzpläne aus Ihrer Sicht nicht auch optimiert werden?

Schneider: Wir regeln die Einsätze mit einer Alarm- und Ausrückeordnung. Diese unterliegt einer ständigen Aktualisierung.

Sobald das Feuerwehrtechnische Zentrum in Friesack 2020 ans Netz geht, sind dann die Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen oder gibt es ansonsten noch Engpässe?

Schneider: Das neue Feuerwehrtechnische Zentrum in Friesack gibt uns neue, qualitativ bessere Ausbildungsbedingungen. Wir sind hier gut aufgestellt; aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Es gibt immer wieder technische Neuerungen und Personalveränderungen, auf die wir dann reagieren müssen und werden.

Müssen Feuerwehrstandorte kurz-, mittel- oder langfristig um ihre Existenz bangen?

Schneider: Ich glaube nicht. Aber das ist eine Aufgabe des Trägers des Brandschutzes und liegt in der Verantwortung der Städte, Gemeinden und Ämter. Wir sind hier Dienstleister für die Ausbildung für die überregionale Koordinierung und Hilfeleistung sowie für die Brandschutz- und Katastropheneinheit.

Ist die Tageseinsatzbereitschaft vor Ort gemäß der Ansprüche prozentual gesehen immer gewährleistet? Kann das Schutzziel aufrechterhalten werden?

Schneider: Durch die Strukturierung in Stützpunkt- und Unterstützungsfeuerwehren sind der Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in unserem Landkreis immer gegeben.

Wie viele Seiteneinsteiger konnten bislang als Mitglieder gewonnen werden oder stagniert die Mitgliederwerbung?

Schneider: Hier leisten unsere Führungskräfte gute Arbeit. Es sind neben den Abgängen in die Alters- und Ehrenabteilung auch fast genauso viele Neuzugänge festzustellen. Ich bin ehrlich, ich würde mich über noch mehr interessierte Bürgerinnen und Bürger freuen, die in ihrer Kommune in der Freiwilligen Feuerwehr mitwirken.

Wie sieht es mit der Altersstruktur bei den Kameraden aus?

Schneider: Sehr unterschiedlich; ähnlich der Altersentwicklung im Landkreis, ist die Entwicklung auch in der Feuerwehr. Aber da die aktive Feuerwehrarbeit mit der Vollendung des 65. Lebensjahres endet und wir gute Nachwuchszugänge haben, können wir zurzeit noch damit zufrieden sein.

Die starre Altersgrenze bringt aber auch Probleme. Die älteren Mitglieder fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Deshalb sollte die Feuerwehrtauglichkeit nicht automatisch mit dem 65. Lebensjahr enden, sondern durch eine medizinische Untersuchung des Mitgliedes die Tauglichkeit für den Feuerwehrdienst festgestellt werden.

Bleiben viele Jungkameraden den Feuerwehren erhalten?

Schneider: Das kann man nicht verallgemeinern. Wenn die Jugendlichen im Landkreis eine Möglichkeit finden, beruflich Fuß zu fassen und auch hier wohnen, bleiben sie der Feuerwehr treu. Selbst bei einem Wohnortwechsel ist es auch noch oft so. Eine Statistik wird dazu nicht geführt.

Wie hoch die Frauenquote bei den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis?

Schneider: Sie lag im aktiven Bereich im Jahr 2016 bei etwa 12,5 Prozent. Von 2026 Feuerwehrangehörigen sind 256 Mitglieder Frauen.

Stichwort Bundes-Feuerwehr-Rente, Hinterbliebenenrente: muss sie kommen?

Schneider: Die Auswertung geführter Gespräche zu diesem Thema ergab, dass bei den Mitgliedern die Würdigung in Form einer Rente nicht sehr wirkungsvoll erscheint. Der Tenor geht dahin, eine entsprechende Prämienzahlung an die Ehrung für treue Dienste anzukoppeln.

Wie hoch schätzen Sie den Missbrauch für Hilfeleistungen ein. Ist die Politik gefordert gesetzliche Regelungen zu schaffen, um Einsätze in Rechnung stellen zu können?

Schneider: Dieses sehe ich nicht als Problem; aber vielleicht ist Missbrauch der falsche Begriff. Unsinnige Alarmierungen sollten bestraft werden.

Für planbare Hilfeleistungen, speziell Tragehilfen, sollten die Krankenkassen eigene Lösungen schaffen. Bei Türnotöffnungen sollte man einen Schlüsseldienst beauftragen, soweit nicht Einsatzkriterien der Feuerwehr gegeben sind. Ansonsten erheben die Ämter und Gemeinden längst Entgelte für bestimmte Einsätze.

Was macht das Feuerwehrwesen im Landkreis aus? Wie ist es um das Ansehen der Feuerwehr bestellt?

Schneider: Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren genießt ein hohes Ansehen in der Bevölkerung unseres Landkreises und ist von Kameradschaft und gegenseitigem Vertrauen geprägt.

Wir müssen uns jedoch im Klaren sein, dass die Kameradinnen und Kameraden bereit sind, einen großen Teil ihrer Freizeit für das Gemeinwohl aufzubringen.

An dieser Stelle möchte ich auch bemerken, dass dies alles ohne das Verständnis der Arbeitgeber der berufstätigen Einsatzkräfte nicht möglich wäre. Dafür gebührt ihnen großer Dank.

Vielen Dank, Herr Schneider!