Zu Besuch im ältesten Bauwerk

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Sie ist das älteste Bauwerk der Stadt. Rathenow wurde am 28. Dezember 1216 erstmals urkundlich erwähnt. Einen Vorgängerbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche gab es da wohl schon. 1945 wurde das Gotteshaus zerstört, der Wiederaufbau setzt sich weiter fort. Es gibt noch einiges zu tun, ehe der Originalzustand wieder erreicht ist.

Die Kirche gilt als ein Kleinod norddeutscher Backsteinkunst und birgt in sich einige Kunstschätze. Sie ist zu Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie vom 30. Dezember bis 1. Januar von 14.00 bis 15.00 Uhr für Besucher geöffnet. Zudem beginnt am 24. Dezember um 17.30 Uhr eine Christvesper mit Posaunenmusik. Zu bestaunen gibt es auch eine Krippenausstellung mit Dutzenden Exponaten aus aller Welt.

Vom 27. bis 29. Dezember sowie vom 2. bis 5. Januar bleibt sie geschlossen. Ansonsten ist die Kirche dienstags bis freitags zwischen 10.00 und 16.00 Uhr geöffnet, Ansprechpartnerinnen sind dann die Mitarbeiterinnen im nahen Eine-Welt-Laden. Samstags, sonn- und feiertags ist sie von 14.00 bis 15.00 Uhr offen. Außerhalb dieser Zeiten werden Führungen angeboten. Sie können unter 03385/5200224 vereinbart werden. Mehr Infos zum Service, zu Ausstellungen, Konzertterminen und zum Wiederaufbau gibt es auf www.rathenow-fks.org.