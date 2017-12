Kulinarischer Zwei-Länder-Mix

Josefin Roggenbuck

Staffelde (MOZ) Weihnachtstraditionen sind oft kulinarischer Art. Entenbraten, Kartoffelsalat, Würstchen - typisch deutsch. Aber was kommt bei Polen, die in Deutschland leben, auf den Tisch? Die MOZ hat bei der gebürtigen Polin Marta Szuster aus Staffelde nachgefragt.

"Vor fünf Jahren habe ich mit der Tradition gebrochen", sagt Marta Szuster mit einem Augenzwinkern. Die 36-Jährige wollte am Heiligabend nicht nur polnische Traditionen pflegen, sondern auch deutsche Bräuche miteinbeziehen. Schließlich lebt sie seit Jahren in der deutsch-polnischen Grenzregion. Wobei Grenze eigentlich der falsche Ausdruck sei. Diese würde mehr verwischen. Kinder, die zweisprachig aufwachsen. Nachbarn, die von der einen und der anderen Seite der Oder, friedlich und gern zusammenleben, prägen das Bild.

Deswegen hat sich Marta Szuster auch für einen kulinarischen Mix entschieden. In Polen sei es üblich, zwölf vollwertige Gerichte auf die große Weihnachtstafel zu stellen. Das erinnere an die Apostel, sagt sie und habe ihr gut in den Kram gepasst. Sie begann typische Speisen der beiden Länder zu kombinieren. Neben der polnischen Rote-Beete-Suppe, den Piroggen und dem Salat aus eingelegtem Gemüse, serviert sie auch Entenkeulen, Klöße und Rotkohl für die ganze Familie, die sich für gewöhnlich in einem Haushalt trifft. In ihrem Wohnzimmer steht der große Esstisch, an dem sämtliche Familienmitglieder Platz nehmen werden. "Heiligabend wird immer bei mir gefeiert", sagt Szuster. "Der Rekord lag bei 20 Leuten in meinem Wohnzimmer." Das war damals, als sie mit ihrem Mann noch in Gryfino in einem Hochhaus wohnte. Eng, aber gemütlich sei es gewesen. In dem renovierten Haus in Staffelde ist nun mehr Platz.

Pilze und Sauerkraut werden auch auf dem Tisch zu finden sein. "In Polen werden viel Pilze gegessen", sagt Marta Szuster. Vermutlich ein Relikt vergangener Tage, als es noch nicht so viel Auswahl an Lebensmitteln gab. "Jede Familie geht im Herbst Pilze sammeln. Danach werden sie getrocknet. Mein Schwiegervater hat sogar einen eigenen Metallschrank dafür." Sie holt ein großes Glasgefäß aus der Vorratskammer. Einige der darin vorhandenen und schon getrockneten Pilze werden mit Sauerkraut vermischt und bringen dann als eine weitere von zwölf Speisen die Tischbeine der Weihnachtstafel zum Biegen.

Das wichtigste Gericht ist für Marta Szuster aber am Heiligabend die Rotweinsoße. Spätestens einen Tag vor dem großen Schlemmen wird der Sud angesetzt. "Aus so einem großen Topf", sagt sie und macht dabei zwischen ihren Handflächen mindestens 30 Zentimeter aus, "bleibt nur noch so viel übrig." Die Distanz zwischen den Handflächen schmilzt auf knappe zehn Zentimeter zusammen.

Die gebürtige Polin kocht gern für ihre Familie. Schließlich sei Weihnachten doch ein "Heimkehr-Fest". Da kann auch mal alles stehen und liegen gelassen werden - Hauptsache ist, sich mit der Familie zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Und bloß nicht den Kuchen zu vergessen. Der gehört zum deutsch-polnischen Weihnachtsmenü dazu. Typischerweise gibt es Mohnkuchen. "Den isst man auch an den anderen Weihnachtsfeiertagen noch", erzählt Marta Szuster. Genauso wie die Reste der zwölf Gerichte, die Heiligabend serviert werden. Da würde immer mehr als genug übrig bleiben.