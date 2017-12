Auguste wohnt in Finowfurt

Marco Marschall

Finowfurt (MOZ) Wenn das Schlachtbeil fällt, schließt Peter Dahms die Augen. Entenbraten mag er ohnehin lieber. Trotzdem tötet er jedes Jahr etwa zehn Gänse für den Weihnachtsschmaus. Nur die Pommersche mit dem grauen Gefieder überlebt.

"Der Opernsänger Luitpold Löwenhaupt hatte bereits im November eine fünf Kilo schwere Gans gekauft - eine Weihnachtsgans" - so beginnt Friedrich Wolfs erstmals 1946 erschienene Geschichte von der "Weihnachtsgans Auguste". Gustje nennen sie die Kinder des Familienvaters im Buch liebevoll. Vor allem der kleine Peter hat einen Narren an ihr gefressen und nimmt sie sogar mit ins Bett.

Die Tierliebe des 76-jährigen Finowfurters Peter Dahms kennt da klare Grenzen. Die Pommersche Landgans, die er vor acht Jahren zu sich auf den Hof holte, kommt nicht ins Haus. "Die hat ihren Stall", sagt er. Genau wie Auguste am Ende überlebt, muss aber auch die Finowfurter Gans nicht in den Backofen. "Die bleibt solange bisse umfallt", sagt der Mann, der im Ort aufgewachsen ist und früher auf dem Bau sowie in der Landwirtschaft gearbeitet hatte. Schon als Junge half er auf dem Hof des Nachbarn, den er später selbst kaufen sollte. So schnell wird seine Gans von allein nicht umfallen. Ihre Vorgängerin wurde 14 Jahre alt.

Peter Dahms besitzt einen Hund, Katzen, etwa 30 Hühner und fünf Enten. Menschen, die ab und zu über die Biesenthaler Straße fahren, aber kennen ihn vor allem wegen seiner Gänse. Jeden Tag treibt er die Tiere auf die Rasenfläche vor seinem Grundstück. Dort fressen sie sich an bestem Finowfurter Gras satt. Autos hupen, jeder grüßt den Mann mit der weißen Gänseschar freundlich. Immer dienstags kommt eine Tagesmutter mit ihrer Kindergruppe an Dahms Gehöft vorbei und lässt ihre Knirpse über die großen Vögel staunen.

Etwa zehn Gänse holt der Rentner jedes Frühjahr, zieht sie groß, schlachtet und verkauft sie an die Menschen, die sie Weihnachten in die Röhre schieben wollen. Dem Finowfurter fällt das Töten nicht leicht. Die Tiere tun ihm leid. Er schließt die Augen, wenn er ihnen den Kopf abschlägt. Doch ist das nicht gefährlich? "Ick hau nich daneben", versichert er.

Statt sie zu enthaupten, habe man den Tieren früher in den Kopf gestochen, berichtet der Fachmann. Das dabei austretende Blut wurde zur Zubereitung von Schwarzsauer verwendet - einer Blutsuppe mit Essig und Gewürzen. "Kennt heut keener mehr", sagt Dahms. "Da kamen noch die Beene rin, Kopp und Flügel. Dann schön Pellkartoffeln dazu", schwärmt er.

Ganz gleich auf welche Weise den Gänsen das letzte Stündlein schlägt, jedes Mal würde der Finowfurter am liebsten absagen, bevor seine Kunden kommen. Doch es hilft nichts, die Braten sind versprochen. Dahms ist Landwirt, die Leute fragen ihn immer wieder nach Weihnachtsgänsen. Außerdem halten die Tiere den Rasen vorm Gehöft schön kurz.

Seine graue Pommerngans behält er aus zwei Gründen. Zum einen weil sie so schön sei, wie er sagt. Anders als in der Geschichte um die Weihnachtsgans Auguste hatte Peter Dahms nie vor, seine stattliche graue Vogeldame zu verzehren. Ihr zweiter Vorteil: sie ist seit Jahren eine Art Amme für die weißen Junggänse, die er anschafft. "Die passt auf die Kleinen auf. Dann rennen die nich weg", erklärt er. Einen Namen hat er seiner Lieblingsgans nie gegeben. Er ruft sie genau wie die dem Tode geweihten immer nur mit seinem "Wuhle, wuhle, wuhle".

Bis im nächsten Jahr die neuen Gänse kommen, ist die Pommerngans nun die Einzige, die in der Biesenthaler Straße am Rasen knabbert. Und abgesehen von tierischer Gesellschaft verbringt auch ihr Besitzer das Weihnachtsfest weitgehend allein. Seit zwei Jahren ist er Witwer. Besinnlich in der Stube hocken aber kann er nicht. Seit jeher sei er den ganzen Tag lang draußen. Für den Festtagsschmaus will er mit einem Kumpel in die Gaststätte. Nur im Notfall wird er dann Gans essen. Die ist ihm eigentlich zu trocken. Dahms bevorzugt Entenbraten.