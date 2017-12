Mit halben Stellen ganz im Amt

Ulf Grieger

Gorgast (MOZ) Daniel Dubek (32) steht vor seinem ersten Weihnachtsdienst im Pfarrsprengel Gorgast. Vier oder fünf Gottesdienste an zwei Tagen wird er halten. Seit April ist er mit halber Stelle Pfarrer im Sprengel Gorgast und mit halber Stelle Religionslehrer und Schulpfarrer des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums Wriezen.

Kann man mit halber Stelle ein ganzes Pfarramt ausfüllen? Wie wird sich der Arbeitsalltag gestalten, wenn man zugleich Lehrer am Gymnasium in Wriezen und Pfarrer in neun Dörfern in den Weiten des Oderbruchs ist? Und wird die Familie, Dubeks haben drei Kinder, darunter leiden? Das waren die Fragen im April zu Beginn der zweijährigen Entsendungszeit. Jetzt, kurz vor Weihnachten, hat Daniel Dubek, der ja im Oderbruch aufgewachsen ist, Land und Leute kennt, erste Antworten. Trotzdem: 50 Prozent hier und 50 Prozent da - daraus können leicht 150 Prozent werden. Um es nicht dazu kommen zu lassen, hat sich Daniel Dubek viele Verbündete gesucht und glücklicherweise auch gefunden.

Sehr dankbar ist er Agnes-Marie Bull. Die Vize-Superintendentin hatte es übernommen, gemeinsam mit dem Gemeindekirchenrat nach Wegen zu suchen, wie das Pfarramt mit einer halben Stelle betreut werden kann, ohne zu viel an Gemeindearbeit zu verlieren. Bereits Pfarrer Frank Schneider hatte in der Vakanzzeit nach dem Weggang von Pfarrerin Anja Grätz begonnen, die fünf Kirchgemeinden Gorgast, Manschnow, Küstrin-Kietz, Bleyen sowie die Geschwisterkirchengemeinde Oderbruch (mit Golzow, Zechin und Genschmar) zusammen zu führen. Dubek wird es nun vorbehalten sein, diese nicht einfache Fusion zu vollenden. Das erspart dann zwar ein Reihe von Terminen, darf aber auch nicht zum Gesichts- und Identitätsverlust der Gemeinden führen.

Dankbar ist der junge Pfarrer auch Detlef Heinze und Mario Hohlfeld für die Unterstützung bei der Erstellung des gemeinsamen Gemeindeblattes "Der Oderfischer," und Lektoren wie Reinhard Schade und Günter Wurl sowie der Kirchenmusikerin Gloria Schade. Gudrun Wurl und Ingrid Pötsch helfen ebenso mit wie Sandy Neuendorf, die zum Beispiel auch wieder das Martinsfest in Manschnow mit organisiert hatte. Sandy Neuendorf betreut neben dem Religionsunterricht an den Grundschulen auch die Christenlehre im Golzower Pfarrhaus (dienstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr).

Kreative Lösungen sind gefragt, um alles unter einen Hut zu bringen. So hat Daniel Dubeks Frau Cornelia, die noch in der Medizin-Ausbildung steckt, die Initiative für eine Kinder-Kirche gestartet, die einmal wöchentlich in einem separaten Raum einen Kindergottesdienst anbietet. Und an Stelle des sehr intensiven und engagierten Besuchsdienstes, den Anja Grätz einst geleistet hatte, hat Daniel Dubek nun einen Besuchsdienstkreis gegründet, der die Menschen, die nicht mehr zu Kirche kommen können, aufsucht. - Sei es zum Geburtstag oder zum Krankenbesuch. "Die Kirche muss zu den Menschen kommen, sonst vereinsamen sie", sagt Dubek. So ist er auch froh, dass die drei Seniorenkreise gut besucht werden. In Manschnow, Gorgast und Golzow treffen sich die Senioren zu Gebet und Gespräch. "Es sind ja alles auch Zeitzeugen. Ich erfahre viel über das Leben hier. Das sauge ich alles auf", sagte er.

Zudem hat der 32-Jährige jeden Tag mindestens ein Gespräch mit einem Handwerker. An den zahlreichen Kirch- und Pfarrgebäuden sowie auf den kirchlichen Friedhöfen besteht stets Handlungsbedarf. Besonders nach dem Orkansturm Xavier im Oktober gibt es auf zahlreichen Friedhöfen und an Dächern noch etliches zu tun. Dankbar ist Daniel Dubek auch dann, wenn er Hilfe bekommt. So hat der Zechiner Landwirt Bernard Albers die umgestürzten Bäume vom Zechiner Friedhof geholt.

Am Wriezener Gymnasium findet Pfarrer Dubek Unterstützung sowohl bei Schulleiterin Annette Hollitzer als auch bei den Kollegen. Denn Terminüberschneidungen gibt es immer wieder.

Fest vorgenommen hat sich Daniel Dubek, dass die Kinder- und Jugendarbeit im Sprengel aktiviert wird. Derzeit treffen sich die Konfirmanden zentral bei Jugendpfarrer Parr in Seelow. Das bunte Plakat der Jungen Gemeinden prangt aber auch in Gorgast am Schaukasten des Pfarramtes. "Die Kinder- und Jugendarbeit ist schließlich die Zukunft unseres Gemeindelebens. Hier wollen wir mehr tun", so Dubek. Insgesamt aber sei er froh und dankbar, mit seiner Familie so gut aufgenommen worden zu sein und so viel Unterstützung zu finden.